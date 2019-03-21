Вскрылись подробности ДТП с уехавшим водителем внедорожника в Башкирии

В Башкирии правоохранительным органам удалось установить и задержать водителя белого внедорожника Land Rover, который скрылся с места ДТП. Стали известны также подробности произошедшего.
Инцидент произошел вечером 19 марта на 131-ом км трассы Чишмы – Аксеново – Мияки в Миякинском районе Башкирии. Автомобиль совершил касательный наезд на 34-летнего мужчину, который лежал на проезжей части, передает портал ToDay News Ufa. По предварительным данным, в момент ДТП пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель внедорожника объяснил правоохранительным органам, что он был ослеплен фарами встречного автомобиля, поэтому не заметил лежащего на дороге пешехода.
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