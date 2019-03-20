В Башкирии внедорожник сбил пешехода и уехал

В ночь на 20 марта на 131-м километре трассы Чишмы – Аксеново – Мияки в Миякинском районе Башкирии автомобиль Land Rover белого цвета сбил 34-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП, передает портал ToDay News Ufa. Мужчина был доставлен в больницу с травмами. Ведется поиск водителя. Региональная Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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