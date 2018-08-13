Внедорожник насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину

На 14-м километре трассы Уфа – Аэропорт в Башкирии внедорожник Chevrolet Niva, за рулем которого находился 76-летний водитель, насмерть сбил пешехода, передает портал ToDay News Ufa. Личность погибшего установить пока не удалось. Сообщается, что он пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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