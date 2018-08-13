Раскрыты жуткие детали смертельной аварии на Урале

На трассе "Иртыш" в Кургане произошла страшная авария – автомобиль Audi 80 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo FH 440 с полуприцепом, передает URA.Ru. Стали известны жуткие подробности произошедшего.

В легковушке ехали шесть человек. Четверо из них – 44-летний водитель, 30-летняя пассажирка, двухлетний мальчик и годовалая девочка – от полученных повреждений скончались на месте. Еще один ребенок – семилетняя девочка – была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, закрытым переломом носа и ушибом грудной клетки.

Выжить также удалось 32-летнему пассажиру с переднего сиденья. Он попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, закрытой травмой грудной клетки, закрытым переломом ребра и травматическим шоком. Водитель грузовика при столкновении не пострадал.

В ГИБДД виновником аварии считают водителя Audi, который допустил выезд на полосу встречного движения. По словам очевидцев, легковушка никого не обгоняла, а просто резко вылетела на встречку перед большегрузом.