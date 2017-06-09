Огненное ДТП парализовало МКАД
В результате аварии движение на дороге оказалось серьезно затруднено. Участок дороги оказался перекрыт. Пламя с горящего грузовика сбивали очевидцы и участники ДТП до приезда экстренных служб, передает телеканал "360". Сообщается, что в результате аварии пострадали два человека.
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