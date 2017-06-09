Огненное ДТП парализовало МКАД

Утром 9 июня на 84-м километре МКАД столкнулись сразу несколько автомобилей. На снятых очевидцем кадрах видны последствия аварии. Один грузовик оказался развернут поперек дороги, второй завалился набок и загорелся. Также на боку оказался легковой Hyundai.

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