У телеведущей угнали Land Rover в центре Москвы

У бывшего пресс-секретаря главы Олимпийского комитета России и известной телеведущей Дарьи Червоненко угнали внедорожник Land Rover, который стоял возле дома на Оружейном переулке в центре Москвы, передает "Газета.ru". "Территория стоянки не огорожена. Въезд – через арку. Правда, там есть камера видеонаблюдения, но, к сожалению, она была повернута в другую сторону", – рассказала потерпевшая. Она обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сумма ущерба оценивается в 3,6 миллиона рублей.