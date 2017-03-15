В Москве водитель Mercedes сбил женщину с ребенком-инвалидом

На Ломоносовском проспекте в Москве водитель Mercedes совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу с 9-летним мальчиком-инвалидом. Автомобиль скрылся с места происшествия.

Ребенок получил переломы и был доставлен в больницу, другой пострадавшей оказали помощь на месте происшествия, передает Life.ru. По факту случившегося проводится проверка.