Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео

Отдыхающие в ужасе покинули воду.

Чрезвычайное происшествие на пляже Флориды чуть не обернулось кровавой баней. К отдыхающим заплыла акула. Как видно на кадрах с места событий, люди в ужасе покинули воду.

Иронично, но испуганные крики посетителей пляжа в итоге испугали и саму хищницу. Высунувшийся из воды характерный акулий плавник стал отплывать подальше от берега.

ЧП, зафиксированное на видео, не редкость для Флориды. Местные власти подтвердили, что акулы время от времени заявляются на пляжи, правда, они не рассматривают людей в качестве пищи.