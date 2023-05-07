Хвостатое существо без конечности попало на видео в Калининграде

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Все идут в Кремль: на концерт Филипп Киркорова выстроилась огромная очередьВсе идут в Кремль: на концерт Филипп Киркорова выстроилась огромная очередь В молодой певице узнали звезду советской эстрады Софию РотаруВ молодой певице узнали звезду советской эстрады Софию Ротару "Я просто жил": Пьеха вспомнил моменты беззаботной молодости "Я просто жил": Пьеха вспомнил моменты беззаботной молодости Мошеннический развод: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла ценные вещиМошеннический развод: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла ценные вещи

Лента новостей

Воскресенье 7 мая

20:09Хвостатое существо без конечности попало на видео в Калининграде 18:15"Гонения и репрессии": Башмет объяснил страх артистов ехать в Россию 18:11"Плевать": Панин высказался после возбуждения уголовного дела за оправдание терроризма 17:06Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о пережитом насилии: Было настоящей трагедией 16:41Сверкнувшая идеальной фигурой Волочкова ответила завистникам: Из своих трущоб пишите своим детям 16:09Москвичка отнесла в полицию набитую деньгами куртку 15:30Ольгу Бузову застукали на свидании с бывшим 14:26"Е-ху!": снявшая всю одежду солистка "ВИА Гра" въехала в номер подруги верхом на голом Витасе 14:10Не сдержался: Александр Гордон попал в скандал на Первом канале 13:25"Решила ничего не отменять": Молодая жена Прилучного работала даже во время схваток в роддоме 13:01"Ушел от нас": Орбакайте оплакивает смерть близкого друга 12:48Печальная новость: скончался актер из "Убойной силы" 12:33Бедный Юдашкин: москвичи обсуждают странности скандальных похорон кутюрье 12:19Состоится ли концерт "Би-2" в "Лужниках" 12:09Полицейского поймали на взятке коньяком 11:33Ведьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву 11:23"Бабушка": 49-летнюю Миронову отправили няньчиться с внуком 11:12Стало известно о закрытии Малого драматического театра 08:03Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2023 года 06:31Самые распространенные ошибки в сексе: о чем многие забывают? 04:07Как огурцы могут вылечить геморрой? Заключение проктолога 02:03"Очаровательно": романтические отношения оленя и кошки попали на видео 00:23Как связаны диабет и прием кефира? 22:35Как избавиться от блоков и зажимов 20:09"Он идеальный": политик Тюльпанов сдал певца SHAMAN с потрохами 19:41Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео 19:01Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III 18:20"Одна тут, вторая там": приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли 18:00Попавший в ДТП водитель сбил предупреждающий об опасности знак 17:30Откровенные фото звезды сериала "Воронины" слили в Сеть 17:00Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина 16:20Что известно о проблемах Крида с налогами 15:40Массовая авария на КАД попала на видео 14:36Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой 14:20Новая песня Макса Фадеева цепляет 14:08Заодно: приехавшей в Москву Пугачевой показали место на элитном кладбище 13:40Как Пугачева стала героиней похорон Юдашкина: история о самолете за девять миллионов 12:53В машине Захара Прилепина ехала его дочь 12:18В Нижегородской области взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина 12:02Смерть на свидании: как разводной мост стал причиной гибели молодой девушки 11:42Черная от горя жена иноагента Пугачева появилась у гроба Юдашкина 11:22Море слез и роз: звезды собираются у гроба Валентина Юдашкина 11:02Народ набросился на замеченного на кладбище Зверева 10:42Опасность в домашней аптечке: ребенок попал в больницу из-за обычных таблеток 10:24Крымский мост открыли для движения машин после перерыва 08:00Принцы Гарри и Уильям о драке перед камерами: Мы столкнулись с серьезной проблемой 06:19Прогуливающуюся по побережью Приморья тигрицу с малышом сняли на видео 04:18Прощай, целлюлит! Делаем тело красивым в домашних условиях 02:15Спрос на "вторичку" за год вырос вдвое 00:03"Полететь сможет не каждый": жесткое решение авиакомпаний обрубило народу крылья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Хвостатое существо без конечности попало на видео в Калининграде

1

Зверь пронырливо совал нос во все углы.

В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого длиннотелое хвостатое существо без лапы мечется по загону и словно что-то ищет. Это европейская выдра Карибо, которая живет в Калининградском зоопарке.

История ее появление в зоопарке весьма драматична. Местный житель нашел несчастного зверька без лапы в лесу, в капкане. Сотрудники зоопарка согласились приютить выдру и дали ей имя Карибо. Сейчас зверек живет в зоопарке и чувствует себя хорошо, передвигаясь на трех лапах.

На днях выдра "проинспектировала" обновленный вольер. На время его реконструкции выдр переводили в один из вольеров медвежатника. На опубликованных в Сети кадрах животное осматривает свои угодья и с любопытством сует нос в разные уголки вольера.

7 мая 2023, 20:09
Выдра Кариба. Фото: скриншот с видео
Калининградский зоопарк/ ВК• Требует проверки

По теме

В Китае под водой сняли на видео пугающее существо из слизи с 24 глазами

"Очаровательно": романтические отношения оленя и кошки попали на видео

"Очаровательно": романтические отношения оленя и кошки попали на видео
Животные набирают популярность в Сети. Невероятные кадры удалось снять жителям одного из городков США.

Прогуливающуюся по побережью Приморья тигрицу с малышом сняли на видео

Прогуливающуюся по побережью Приморья тигрицу с малышом сняли на видео
Тигренок родился недавно. Пятый канал публикует редкие кадры, на которых запечатлена прогулка семьи тигров.

Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез – видео

Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез – видео
Малыш мог не выжить. Щенок с кроличьими ушами стал звездой Интернета.

Трогательная забота: как мама-медведица помогла отчаявшемуся медвежонку

Трогательная забота: как мама-медведица помогла отчаявшемуся медвежонку
Автомобилисту удалось заснять ролик о том, как медвежонок попал в беду, но затем получил помощь мамы. Видео, на котором очевидцы смогли запечатлеть медведицу с выводком, распространилось в Амурской области.

"У меня просто широкая кость": самая толстая кошка на свете завоевала всеобщая любовь

"У меня просто широкая кость": самая толстая кошка на свете завоевала всеобщая любовь
Трогательная история о том, как перекормленное нерадивым хозяином животное обрело новую надежду. Американские зоозащитники буквально потрясли мир роликом, на котором снята, пожалуй, самая толстая кошка на свете.

Выбор читателей

06/05СбтЧерная от горя жена иноагента Пугачева появилась у гроба Юдашкина 06/05СбтСелфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой 07/05ВскБедный Юдашкин: москвичи обсуждают странности скандальных похорон кутюрье 06/05Сбт"Одна тут, вторая там": приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли 06/05СбтМоре слез и роз: звезды собираются у гроба Валентина Юдашкина 06/05СбтЗаодно: приехавшей в Москву Пугачевой показали место на элитном кладбище