Хвостатое существо без конечности попало на видео в Калининграде

Зверь пронырливо совал нос во все углы.

В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого длиннотелое хвостатое существо без лапы мечется по загону и словно что-то ищет. Это европейская выдра Карибо, которая живет в Калининградском зоопарке.

История ее появление в зоопарке весьма драматична. Местный житель нашел несчастного зверька без лапы в лесу, в капкане. Сотрудники зоопарка согласились приютить выдру и дали ей имя Карибо. Сейчас зверек живет в зоопарке и чувствует себя хорошо, передвигаясь на трех лапах.

На днях выдра "проинспектировала" обновленный вольер. На время его реконструкции выдр переводили в один из вольеров медвежатника. На опубликованных в Сети кадрах животное осматривает свои угодья и с любопытством сует нос в разные уголки вольера.