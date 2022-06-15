"Утята провалились": чудесное спасение пернатых малышей сняли на видео

В подмосковном Догопрудном в беду попали маленькие утята.

Как сообщило интернет-издание "Подмосковье сегодня", инцидент произошел в центральном городском парке. Несчастные птенцы попали в сток пруда и не могли выбраться самостоятельно.

"Утята провалились в щели между решеток," – объяснили очевидцы.

Услышавшие писк малышей мужчины не прошли мимо, а нашли сачок и вытащили пернатых малышей, после чего отправили их обратно в пруд. Чудесное спасение утят местные жители сняли на видео, которое затем появилось в соцсетях. Пользователи восхитились поступком неравнодушных горожан и поблагодарили их за трепетное отношение к природе.