Поцелуй золотой рыбки и бойцовского пса попал на камеру

По Сети разлетелось видео, на котором бойцовский пес "закрутил роман" с золотой рыбкой. Когда пушистик гулял вдоль пруда и планировал выпить немного воды, он не знал, что вот-вот обретет новую подружку.
Золотой рыбке настолько понравился пес, что она решила осыпать его страстными поцелуями. Ее даже не напугали размеры нового знакомого: она уверенно вылезла из-под воды и продемонстрировала песику свою нежность. Ну а пушистику, кажется, понравилось внимание со стороны маленькой рыбки. Может быть, теперь между ними будет крепкая дружба, если, конечно, жительница пруда не забудет об этом знакомстве.