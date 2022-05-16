Массовую драку в Подмосковье сняли на видео

Россияне отреагировали на чрезвычайное происшествие в одном из подмосковных торговых центров. В городском паблике Мытищ в социальных сетях появилось видео с массовой дракой.
Автор поста подчеркнул, что потасовку устроили мигранты. На кадрах видно, что в разборках принимали участие люди с азиатской внешностью. Пользователи в комментариях призвали правоохранительные органы жестко разобраться в сложившейся ситуации.
К слову, разнимать разбушевавшихся мигрантов пришлось сотрудникам охраны ТЦ. На видео заметно, что в потасовке также участвовали женщины.