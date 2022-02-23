Подозреваемых в подготовке теракта в Крыму задержали: видео

Задержаны шесть человек, которые обвиняются в подготовке чрезвычайного происшествия в храме, пишет РИА ФАН. По имеющимся данным, все они связаны с запрещенной экстремистской организацией. Сотрудники Федеральной службы безопасности наткнулись на текстовые сообщения, в которых шла речь о планируемом теракте.
В гараже одного из подозреваемых нашли приспособления для создания взрывного устройства, а также капсюль-детонатор с закрепленным в нем электровоспламенителем. Ведется проверка, обстоятельства выясняются.