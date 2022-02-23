Сторонники "Правого сектора"* готовили теракт в Крыму

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил о готовившемся теракте в крымском храме. Взрыв планировали сторонники украинской экстремистской организации "Правый сектор*", уточнили в ведомстве. Задержаны шесть граждан РФ.
Сотрудники ФСБ нашли в гараже одного из задержанных детали самодельного взрывчатого устройства, инструкцию для изготовления взрывчатки и символику "Правого сектора". Также была найдена переписка, в которой злоумышленники обсуждали организацию теракта в храме. Взрыв должен был привести к жертвам и запугать людей.
К слову, на днях посольство США в Москве предупредило проживающих в России американцев об угрозах терактов в крупных российских городах – в местах массового скопления людей – а также в районах возле украинской границы. В диппредставительстве порекомендовали продумать планы по эвакуации из страны, сообщали "РИА Новости".
Ранее "Дни.ру" писали о мощном взрыве в Донецке. Он произошел возле четырехэтажного здания телецентра. Кто-то бросил через забор самодельное взрывное устройство. Грохот был хорошо слышен в Ворошиловском и Киевском районах города. Произошедшее в ДНР расценили как предупреждение журналистам.
* Организация запрещена на территории РФ