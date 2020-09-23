Звезда "Каникул в Мексике" утопила в пруду свое авто

Девушка не справилась с управлением, в результате чего ее новый Mercedes GLC оказался в водоеме. В ГИБДД рассказали, что женщина наехала на силовое ограждение, после чего авто скатилось в пруд. Дорогую иномарку теледивы пришлось доставать из пруда при помощи лебедки, передает Пятый канал.
Каникулы в Мексике – это телевизионный проект нового поколения, задающий новую планку реалити-шоу на российском телевидении. В нем парни и девушки соперничают друг с другом, строя отношения и проявляя симпатии, чтобы найти свою любовь и победить.
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