Драка Стаса Барецкого с солистом группы "Корни" попала на видео

Что стало причиной конфликта между знаменитостями – неизвестно. Драку разнял подошедший к музыкантам мужчина, передает Пятый канал. Примечательно, что Стас Барецкий нередко становился участником драк. Так, в 2017 году он повздорил с исполнителем Элвином Греем в ночном клубе в Казани. В прошлом году шоумен сцепился с сыном Никаса Сафронова Лукой Затравкиным. Это произошло во время открытия одной из столичных клиник.
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