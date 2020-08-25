Драка Стаса Барецкого с солистом группы "Корни" попала на видео

Скандальный шоумен Стас Барецкий и Алексей Кабанов напали друг на друга с кулаками в одном из ночных заведений города Мытищи. Потасовка произошла в ночь с 22 на 23 августа.



Что стало причиной конфликта между знаменитостями – неизвестно. Драку разнял подошедший к музыкантам мужчина, передает Пятый канал. Примечательно, что Стас Барецкий нередко становился участником драк. Так, в 2017 году он повздорил с исполнителем Элвином Греем в ночном клубе в Казани. В прошлом году шоумен сцепился с сыном Никаса Сафронова Лукой Затравкиным. Это произошло во время открытия одной из столичных клиник.