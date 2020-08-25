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Драка Стаса Барецкого с солистом группы "Корни" попала на видео

Скандальный шоумен Стас Барецкий и Алексей Кабанов напали друг на друга с кулаками в одном из ночных заведений города Мытищи. Потасовка произошла в ночь с 22 на 23 августа.
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Что стало причиной конфликта между знаменитостями – неизвестно. Драку разнял подошедший к музыкантам мужчина, передает Пятый канал. Примечательно, что Стас Барецкий нередко становился участником драк. Так, в 2017 году он повздорил с исполнителем Элвином Греем в ночном клубе в Казани. В прошлом году шоумен сцепился с сыном Никаса Сафронова Лукой Затравкиным. Это произошло во время открытия одной из столичных клиник.

Автор: 25 августа 2020, 06:02 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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