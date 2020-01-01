Доходы чиновников

Владимир Путин не распоряжается средствами Фонда национального благосостояния, заметил Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского президента на себе ощутил сокращение зарплат госслужащим
Глава "Роснано" хочет взять средства из Фонда национального благосостояния для запуска российско-индийского фонда
Больше всего в 2015 году получали гражданские служащие в аппарате правительства России, отмечают аналитики
Ведомства могут перестать выплачивать сотрудникам деньги, появившиеся из-за наличия вакантных мест
Мэр Киева рассказал, что трудится на посту градоначальника не ради богатства, а на общественных началах
Центризбирком Белоруссии обнародовал сведения о доходах и имуществе всех кандидатов в президенты страны
ОНФ недоволен тем, что главы городов по старости лет получают не менее 100 тысяч рублей
Корпорация "Роснано" опубликовала декларацию о доходах и имуществе председателя правления
В декларациях депутатов, губернаторов, а также их супругов встречается весьма неожиданная собственность