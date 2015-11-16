Доходы чиновников

Самое нелепое имущество чиновников

В декларациях депутатов Госдумы, губернаторов, а также их супругов часто встречается весьма неожиданное имущество. Наряду с роскошными автомобилями и особняками чиновник может владеть свинарником или цехом по выращиванию шампиньонов. На основе деклараций членов федерального и регионального правительств, губернаторов, глав госкомпаний, депутатов Госдумы и законодательных органов регионов, а также на основе данных о владениях супругов чиновников составлен список самого необычного имущества, сообщает Forbes.