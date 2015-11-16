Доходы чиновников

Корпорация "Роснано", которая занимается инвестированием в российское наукоемкое производство, опубликовала декларацию о доходах и имуществе своего председателя правления Анатолия Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой. Всего за 2014 год годовой доход предпринимателя составил около 207,5 миллиона рублей, из которых 13,6 миллиона он получил на основном месте работы. Заработок Анатолия Чубайса за 2014 год составил 207,5 миллиона рублей, из которых 13,5 миллиона он получил по основному месту работы на должности председателя правления корпорации "Роснано".