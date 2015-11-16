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Доходы чиновников

Кремль ответил Чубайсу

Кремль ответил Чубайсу
Владимир Путин не распоряжается средствами Фонда национального благосостояния, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после появления информации о том, что с просьбой о выделении средств к российскому лидеру обратился глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс. Тем не менее глава государства внимательно следит за расходованием денег. В СМИ появилась информация о том, что глава государственной корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс попросил президента России Владимира Путина выделить компании 89 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.

Пескову урезали жалованье

Пескову урезали жалованье
Пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову наряду с другими сотрудниками администрации президента урезали зарплату. По его словам, жалованье сократилось более чем на 10%. В 2016 году зарплаты чиновников существенно сократилась, в том числе и в администрации президента.

Чубайс попросил у Путина 89 млрд рублей

Чубайс попросил у Путина 89 млрд
Анатолий Чубайс попросил у Путина выделить 89 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, которые необходимы для запуска российско-индийского фонда объемом два миллиарда долларов. Деньги глава "Роснано" намерен взять на возвратной основе сроком на 15 лет с возможность досрочного погашения. Договоренность о запуске российско-индийского фонда объемом два миллиарда долларов уже была достигнута с Министерством финансов Индии, однако для окончательной реализации идеи необходимо выделение дополнительных средств.

Выросла средняя зарплата чиновников

Выросла средняя зарплата чиновников
Федеральная служба государственной статистики выяснила, сколько чиновники получали в 2015 году в России. Самыми богатыми оказались сотрудники аппарата правительства страны. В целом же средняя зарплата чиновников выросла на 2%. Эксперты и аналитики Федеральной службы государственной статистики (Росстат) опубликовали отчет о проведении исследования зарплат чиновников в России.

Минфин запретит доплаты чиновникам

Минфин запретит доплаты чиновникам
Ведомства могут лишиться возможности выплачивать сотрудникам деньги, появившиеся из-за наличия вакантных мест. С таким предложением выступил Минфин. Там считают, что это будет стимулировать госучреждения быстрее замещать вакантные должности. Министерство финансов подготовило поправки в постановление правительства "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год".

Виталий Кличко сидит без зарплаты

Виталий Кличко сидит без зарплаты
Виталий Кличко не получает зарплату. По его словам, он не стремится к богатству и работает на общественных началах. При этом, будучи депутатом, всю зарплату он переводил на благотворительность. Мэр Киева Виталий Кличко, который по результатам второго тура выборов набрал необходимое количество голосов, рассказал о доходах.

Сколько заработал Александр Лукашенко

Сколько заработал Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году заработал полмиллиона белорусских рублей. Имущество у главы государства отсутствует. Доход его супруги составил 98 миллионов белорусских рублей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обнародовал сведения о своих доходах за 2014 год.

"Фронтовиков" заинтересовали пенсии мэров

ОНФ заинтересовали пенсии мэров
ОНФ просит Генпрокуратуру проверить муниципальные нормативные акты, по которым рассчитывается пенсия региональных чиновников. Активисты "Народного фронта" считают их слишком благосклонными – мэры городов могут получать в старости не менее 100 тысяч рублей. Активисты Общероссийского Народного фронта (ОНФ) заинтересовались пенсиями мэров российских городов.

Чубайс отдал зарплату на благотворительность

Сколько заработал Чубайс
Корпорация "Роснано", которая занимается инвестированием в российское наукоемкое производство, опубликовала декларацию о доходах и имуществе своего председателя правления Анатолия Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой. Всего за 2014 год годовой доход предпринимателя составил около 207,5 миллиона рублей, из которых 13,6 миллиона он получил на основном месте работы. Заработок Анатолия Чубайса за 2014 год составил 207,5 миллиона рублей, из которых 13,5 миллиона он получил по основному месту работы на должности председателя правления корпорации "Роснано".

Самое нелепое имущество чиновников

Самое нелепое имущество чиновников
В декларациях депутатов Госдумы, губернаторов, а также их супругов часто встречается весьма неожиданное имущество. Наряду с роскошными автомобилями и особняками чиновник может владеть свинарником или цехом по выращиванию шампиньонов. На основе деклараций членов федерального и регионального правительств, губернаторов, глав госкомпаний, депутатов Госдумы и законодательных органов регионов, а также на основе данных о владениях супругов чиновников составлен список самого необычного имущества, сообщает Forbes.

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