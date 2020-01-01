Влияние имени на судьбу
Это надежное и радостное имя рисует образ мягкой и цельной женщины
Это славянское имя означает "владеющий славой" или "хороший правитель"
Это одно из самых красивых женских имен означает "сильная", "здоровая"
В этом мужчине сочетаются оптимизм, жизнерадостность и готовность к терпеливому труду
Эта женщина уверена в себе, властолюбива и склонна решать свои проблемы самостоятельно
Это сильное и энергичное имя в переводе с латинского языка означает "победитель"
Эта женщина с рождения окружена поклонением и с достоинством принимает его
Это красивое, хорошее имя большого, простого и надежного человека