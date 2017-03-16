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Общество

Значение имени Владислав

Владислав Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press
Имя Владислав имеет славянское происхождение и означает "владеющий славой". По другой версии, с польского языка оно переводится как "хороший правитель".
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Мужчины по имени Владислав отмечают именины один раз в году – 7 октября (24 сентября по старому стилю). Святым покровителем этих именинников является святой князь Владислав Сербский.

В детстве Владислав чуткий и впечатлительный малыш. Он охотно общается с мамой и предельно вежлив с девочками. В школьные годы Влад тайно влюблен в самую красивую одноклассницу. Бережное и тактичное отношение к женщине он пронесет через всю свою жизнь.

Влад Лисовец. Фото: GLOBAL LOOK press

Этот ребенок рано проявляет творческие способности в различных областях искусства: музыке, рисовании, литературе. Родителям Владика следует своевременно обратить на это внимание. Если они не позаботятся о развитии природных данных сына, все его таланты останутся нереализованными.

Один из самых титулованных советских хоккеистов, знаменитый вратарь Владислав Третьяк с самых ранних лет постоянно занимался разными видами спорта. Его вдохновлял пример отца: тот был летчиком и много времени уделял своей физической подготовке. Не менее спортивным человеком была и мама будущего чемпиона, всю жизнь преподававшая физкультуру

Владислав Третьяк. Фото: GLOBAL LOOK press

В школьные годы Третьяк-младший увлекался плаванием, гимнастикой, акробатикой, прыжками в воду. Однако со временем все другие увлечения вытеснил хоккей. Будущей легенде отечественного хоккея очень нравились баталии на льду. Обратив внимание на эту увлеченность мальчика, мама отвела его в хоккейную школу московского ЦСКА.

В этой команде состоялось становление Третьяка как профессионального хоккеиста. Здесь же впоследствии он начал свою блестящую карьеру, позже вписанную золотыми буквами в историю мирового спорта.

Влад очень умный и внимательный мальчик. Он может долго и усердно решать какую-либо задачу, не прося помощи. Но как только поймет, что подмога необходима, без промедления обратится за ней, не считая это зазорным.

На первый взгляд Владислав кажется человеком простым. Однако на самом деле он не так прост, как кажется. Навязать ему свое мнение вы не сможете, и давить на него бесполезно.

Владислав Дворжецкий. Кадр из фильма "Возвращение "Святого Луки"

Владислав не опускается до споров, редко повышает голос. Он не будет громко настаивать на своей точке зрения, бросаться в полемику и участвовать в дебатах . Однако это вовсе не означает, что он отказывается от своего мнения – просто Влад умеет сохранить свою независимость, не вступая в открытую конфронтацию.

Решив что-то сделать, этот твердый и волевой человек приложит максимум усилий, чтобы осуществить задуманное. И в этом ему помогут такие его сильные качества, как серьезность, дипломатичность, уравновешенность, стойкость и выдержка.

Владислав Радимов. Фото: GLOBAL LOOK press

Владислав может по-разному вести себя в кругу семьи и в компании друзей. Мужчина с таким именем не открывает свою душу всем подряд, не делится сокровенным. Рассказывать о своих проблемах Влад может лишь тем, кому доверяет, поэтому со своими близкими он всегда открыт.

Владислав Галкин. Кадр из сериала "Дальнобойщики"

Бесполезно пытаться стать другом Владислава с помощью похвалы и лести. Обладатель этого имени не боится правды и всегда готов выслушать ее. Его чувство собственного достоинства не позволяет ему упасть ни в чьих глазах, и тем более в своих собственных.

Владислав Листьев. Фото: GLOBAL LOOK press

Владислав, как правило, добивается в жизни успеха. В этом ему помогают ярко выраженные лидерские качества: целеустремленность, способность увидеть картину в целом, умение принимать решение. Кроме того, Владислав умеет найти подход к человеку, становясь его идейным вдохновителем.

Влад может найти свое призвание в профессиях, требующих отзывчивой и доброй души – врач, учитель, воспитатель. Среди мужчин с таким именем немало музыкантов, художников, писателей, актеров. Помимо творческих профессий, Владислав также может быть успешен в бизнесе и политике.

Владислав Сурков. Фото: GLOBAL LOOK press

Жену Влад выбирает зачастую долго, но одну и на всю жизнь. Этого мужчину привлекают чуткие, нежные, слабые женщины, нуждающиеся в защите.

Обладатель этого имени чаще всего однолюб, и сохранение верности в браке не потребует от него особых усилий. Однако при отсутствии сексуальной гармонии с женой он готов искать удовлетворения с другими женщинами. При этом до развода дело не доходит –  Влад всегда просчитывает последствия такого опрометчивого шага.

По мнению астрологов, Владислав будет счастлив в браке с Галиной, Ингой, Клавдией, Ириной, Любовью, Софьей, Мариной, Ольгой, Юлией, Тамарой. Маловероятен крепкий супружеский союз с Агнией, Анжелой, Зинаидой,  Валерией, Маргаритой, Верой, Вероникой, Владиславой, Дианой, Евой, Майей, Натальей, Татьяной, Риммой.

 

16 марта 2017, 13:29

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