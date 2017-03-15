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Общество

Значение имени Валентина

Валентина Терешкова. Фото: GLOBAL LOOK press
Это одно из самых красивых женских имен в переводе с латинского языка означает "сильная", "здоровая". Оно является парным к мужскому имени Валентин.

Продолжение: Значение имени Владислав
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На Русь имя Валентина пришло из Византии после установления христианства. Оно было очень распространено среди монашек. Святая покровительница этого имени – мученица Валентина, дева Кесарийская, которую в Палестине подвергли гонению за веру в Христа.

В детстве Валя доверчива, она легко попадает под чужое влияние, и ее без труда можно настроить против кого-то. Родителям следует внимательно выслушивать Валентину, чтобы погасить ее праведный гнев, либо направить его в правильное русло.

Валентина Талызина. Кадр из фильма "Закрой глаза"

Эта послушная девочка может моментально закончить игру, если понадобится помочь маме по дому или засесть за уроки. В делах она сосредоточенна и серьезна, и это выделяет ее среди других детей.

Валентина Теличкина. Кадр из фильма "Тетушки"

Маленькая Валентина – очень добрый, отзывчивый ребенок. Она всегда принимает близко к сердцу проблемы своих подруг, готова откликнуться на чужую беду и прийти на помощь, отбросив собственные дела и заботы.

Валя готова поделиться с нуждающимися тем, что у нее есть. Порой и вовсе – отдать последнее. Возникающие из-за этого собственные неудобства и трудности сама будет воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Валентина Леонтьева. Фото: Кузьмина Татьяна/Фотохроника ТАСC

Повзрослев, Валя продолжает делиться с ближними всем, что имеет. При это она не ждет благодарности, просто ей нравится помогать людям. Это касается и выбора профессии – ее привлекают те сферы жизни, где нужно отдавать всю себя, вкладывать душу. Чаще всего Валентина находит свое призвание в медицине, педагогике, социальной работе.

Валентина Матвиенко. Фото: GLOBAL LOOK press

Как правило, Валентина не только прилежная ученица и усердная студентка, но и образцовый работник. К тому же она расположена к общественной деятельности. Но больше всего Вале подходит роль хранительницы домашнего очага, матери большого семейства.

У Валентины легкий характер. Она немного вспыльчива, но отходчива. После ссоры сразу готова идти на мировую. Обладательница этого имени очень коммуникабельна, проста в общении, Она любит расспрашивать и давать советы.

У обладательницы имени Валентина есть предрасположенность к азартным играм – картам, домино, всевозможным лотереям. Она болезненно переживает проигрыш, при этом способна заиграться так, что остановиться сама не может.

Валентина Легкоступова. Фото: GLOBAL LOOK press

В этом случае Валю нужно "озадачить" заботой о тех, кто нуждается в помощи. Тогда Валентина бросает все развлечения и возвращается к заботам о тех, кому она нужна.

Женщина с таким именем ставит перед собой высокие цели. Она способна решать свои проблемы самостоятельно, не взваливая их на плечи других. Валентина – прирожденный руководитель. Она часто выбирает "мужские" профессии инженера, летчика, капитана.

Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова в 1962 году стала одной из претенденток на полет в космос. Поначалу предполагался одновременный полет двух женских экипажей. Однако позже  от этого намерения отказались.

Валентина Терешкова. Фото: GLOBAL LOOK press

Чтобы пройти отбор среди пяти кандидатур, Терешковой пришлось выдержать множество испытаний. Она ежедневно изнуряла себя тренировками готовясь к невесомости и перегрузкам в полете.

16 июня 1963 года в своей биографии Валентина Терешкова отправилась космический полет. Она совершила 48 оборотов вокруг Земли на корабле "Восток-6". Космическая миссия продолжалась почти трое суток. Терешкова до сих пор является единственной в мире женщиной, совершившей космический полет в одиночку.

Сегодня юбилей у нашей легенды - уважаемой всеми и любимой Валентины Владимировны Терешковой !!! �� Я благодарна судьбе за то, что 6 лет назад мне выпал счастливый шанс узнать ее ближе. Каждый раз с большой теплотой и нежностью я вспоминаю каждую нашу встречу и всегда желаю Валентине Владимировне здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Удивительная женщина, полная сил и жизнелюбия, готовая всегда прийти на помощь и стоять за справедливость горой, настоящий боец с огромным добрым сердцем, которое готово принять каждого! Валентина Владимировна - ВЫ, конечно, кумир для многих, но для меня ВЫ - настоящий пример женщины. Я желаю Вам здоровья и благополучия. А все остальное - любовь близких и коллег, почет и уважение всегда с Вами. #Терешкова #Великая #Герой #ОнаУНасТакаяОдна #ПерваяЖенщинаКосмонавт #ДеньРождения #Чайка #ЧайкаСЮбилеем #80лет P.S. Все Ваши поздравления покажу Валентине Владимировне!

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

У Вали очень хорошая интуиция. Впрочем, она не всегда стремится ею воспользоваться – предпочитает идти проторенной дорогой и не испытывать судьбу. Такая женщина твердо стоит на земле и не гонится за приключениями.

Одна из самых известных и любимых советских актрис Валентина Серова долгие годы играла на сцене Московского театра им. Ленинского комсомола, Малого театра, Театра им. Моссовета, снималась в кино. Эта очаровательная женщина для своего поколения была воплощением истинной красоты.

Валентина Серова. Кадр из фильма "Сердца четырех"

Серова стала суперзвездой в 1939 году, когда на экраны вышел фильм "Девушка с характером". Поклонники встречали ее с замиранием сердца и со слезами восторга. Однако всенародную славу принес Серовой фильм "Жди меня". Некоторые историки Великой Отечественной причисляют появление этого фильма к таким же достижениям, повлиявшим на исход войны, как разгром немецкого наступления под Москвой и Сталинградская битва.

Валентина человек суровых моральных правил. У этой женщины врожденное чувство нравственности, которое особенно ярко проявляется в переломные годы ее жизни.

Обладательница этого имени способна к сильной привязанности. Тем не менее, круг ее друзей ограничен и тщательно отобран.

Валентина Толкунова. Фото: youtube.com

Валентина необычайно милая и чувственная женщина, с огромным запасом нежности. Она грезит о вечной любви.

В семейной жизни у Валентины всегда тишь да гладь. Она готова поступиться своими интересами, лишь бы сохранить мир и покой в семье. Валя очень любит супруга и детей, и готова посвятить себя им.

По мнению астрологов, счастье в браке ждет Валентину с Александром, Борисом, Вадимом, Валентином, Виктором, Владимиром, Вячеславом, Евгением, Иваном, Романом, Семеном, Станиславом, Тихоном, Трифоном. Трудности в отношениях весьма вероятны имени с Захаром, Климом, Львом, Максимом, Сергеем, Тимофеем.


15 марта 2017, 13:43

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