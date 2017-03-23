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Общество

Значение имени Марина

Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Yakovlev
Обладательница имени Марина знает себе цену. Это надежное и радостное имя рисует образ мягкой и цельной женщины. Подобно волне, она уверенно черпает из глубины чувств яркость своих эмоций.
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Имя Марина происходит от латинского слова "маринус". В переводе оно означает "морская". Свои именины Марина отмечает дважды в году: 13 марта и 30 июля.

С детства Мариночка привыкла быть в центре внимания.  Судьба ее балует. Эта жизнерадостная и подвижная девочка уверена в себе и в том, что все окружающие ее любят и ею восхищаются. 

Уже в школьные годы Марина начинает проявлять свой непростой нрав. Она легко загорается какой-то идеей и с энтузиазмом начинает претворять ее в жизнь. Однако внезапно остывает и теряет интерес к начатому делу.

Марина Цветаева. Фото: wikipedia.org

Учится Маришка хорошо, однако ее успехи также зависят от настроения. В Марине может неожиданно вспыхнуть стремление к учебе, и тогда девочка с таким именем может стать отличницей. 

Марина может не обладать идеальными чертами лица. Но в этой девушке есть особая притягательность – та самая "изюминка", благодаря которой все мальчики в классе открыто или тайно в нее влюблены. 

Марина Влади. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikola Gnisyuk

Взрослая Марина также неизменно вызывает симпатию у окружающих. Со сторон кажется, что в ней есть нечто скрытое, неизведанное, какая-то тайна, притягивающая к ней.

У Марины хорошие способности во многих сферах. Она интересуется медициной, может быть инженером, парикмахером, актрисой, художником, писателем, проявить себя в модельном бизнесе.

Марина Голуб. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

При этом Марина всегда будет на первых ролях, хотя к абсолютному лидерству не стремится. Марина уверена в себе. У обладательницы этого имени сильная воля, благодаря которой она способна подчинить себе всех сотрудников – как женщин, так и мужчин.

Марина Хлебникова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova

Девушка с этим именем высоко ценит свою личную свободу и не терпит ограничений. Она щедро одарена воображением и обитает в собственном мире предчувствий и знаков. У Марины очень сильно развита интуиция, она верит разнообразным гаданиям.

Марина Александрова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Такая женщина производит впечатление вечной девочки, нуждающейся в опеке. Столкнувшись с жизненными трудностями, она может спасовать перед опасностью и замкнуться в себе. Однако в критические моменты Марина  все-таки подчиняет эмоции разуму и действует обдуманно и расчетливо.

Про знаменитую актрису театра и кино Марину Неелову говорили, что на сцене она ведет себя как беспокойная кошка. Она словно электризует атмосферу и держит в напряжении публику на протяжении всего спектакля.

Марина Неелова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

Образ вечно юной девушки поддерживает внешний вид артистки. Балетный вес, 45 килограммов, и тончайшая талия Нееловой – всего  54 сантиметра – стали легендой. Создавая костюмы примы к спектаклю "Вишневый сад" модельер Вячеслав Зайцев специально ездил  за кружевами и шелком в Париж  – он полагал, что иначе одевать такую женщину нельзя.

Марина часто влюбляется, выбирая красивых и состоятельных мужчин. Да и сама она всегда находится в кругу поклонников. Все надежды Марина возлагает на встречу со своим будущим мужем. Брак для нее символ спокойной и обеспеченной жизни.

Но самое главное, в чем нуждается Марина – это любовь и нежность. Супруг должен уделять ей много внимания, иначе отношения начнут разрушаться. Со своей стороны Марина никогда не сможет простить мужу измены.

Марина Зудина. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

Марина очень трепетно относится к своим детям. Она несравненная хозяйка, умеет развлечь гостей, умело и интеллигентно использует выгодные знакомства во благо семьи.

Ради комплиментов и восхищения эта женщина способна на чудеса. Она всегда стремится удивить и поразить своих гостей необычными блюдами.

Марина Дюжева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

По мнению астрологов. счастье в браке ждет Марину с Антоном, Брониславом, Валентином, Денисом, Дмитрием, Михаилом, Мечиславом, Олегом, Тихоном. Тяжелые отношения имени вероятны с Анатолием, Андреем, Георгием, Дмитрием, Николаем, Серафимом, Станиславом, Ярополком.

23 марта 2017, 11:22

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