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Общество

Значение имени Алла

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Сила звучания этого имени соответствует силе яркости цвета "алый". Для Аллы характерны напористость, твердость, самолюбие и умение постоять за себя. Такая женщина уверена в себе, властолюбива и склонна решать свои проблемы самостоятельно.

Продолжение: Значение имени Кирилл
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У имени Алла есть несколько версий происхождения. Одна из них отсылает к шумерской покровительнице неба и дождя Аллат, чье имя в переводе с арабского означает "богиня".

По греческой версии Алла – это вовсе не имя, а греческое слово, употребленное в значении "другая", "иная". По готской версии имя Алла означает "все" – по аналогии с английским словом all, – или "умеющая все", "мастерица на все руки".

По древнееврейской версии имя Алла означает "богиня", что перекликается с арабской версией происхождения. Но в современном Израиле имя Алла поменяло значение. Теперь оно больше ассоциируется с фисташкой и на иврите может означать также "фисташковое дерево".

Алла Сурикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Маленькая Алла очень живая и энергичная девочка. С самого раннего детства она очень ценит и любит себя. Этот ребенок стремится привлечь внимание окружающих, но не шалостями и проделками, а новым платьем, куклой, манерой. Аллочка всегда знает, чего хочет, при этом она может довести маму до слез, требуя, чтобы та завязала ей бант.

�������� #аликасмехова #детскийсад #позвонимнепозвони

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

В школе Алла усидчивая и старательная ученица. Она хорошо учится благодаря хорошей памяти. Однако звезд с неба эта девочка не хватает: слишком много усилий уходит у нее на то, чтобы выделиться из толпы и даже в мелочах быть не такой, как все.

Сверстники Аллочку недолюбливают. Мальчики чувствуют, что они для нее пустое место, а девочки не могут простить ей высокомерия, считая ее выскочкой.

Алла Ларионова. Фото: кадр из фильма "Алла на шее"

Первыми поклонниками Алла обзаводится, как правило, уже в студенческие годы. Это могут быть иностранцы или представители околокриминальной тусовки. В этих молодых людях девушку привлекает их непохожесть на других. Она видит в таких отношениях проявление романтики и экстравагантности.

Алла также в свою очередь привлекает их к себе непохожестью на других девушек. При этом она высокого мнения о себе, даже если не блещет красотой.

Примадонна российской эстрады, звезда сцены и экрана, популярнейшая певица Алла Пугачева получила свое имя в честь своей знаменитой тезки – выдающейся актрисы МХАТа Аллы Тарасовой. Еще в школе к ней приклеилось прозвище "фельдфебель", что означает "старший сержант". Самые отъявленные школьные забияки и дворовые хулиганы знали, что связываться с этой своенравной рыжеволосой девочкой – себе дороже выйдет.

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

В беззаботные студенческие годы Пугачева и ее одногруппники любили собираться на квартире у кого-нибудь из ребят. Разговоры, пересуды, вино, сигареты... Несмотря на любовь Аллы к веселому времяпрепровождению, зачетку юной студентки украшали пятерки.

В начале 1977 года Алла Пугачева начала работать над созданием образа независимой певицы – "Женщины, которая поет". Она снялась в главной роли в фильме с одноименным названием.

То, что киноистория эстрадной певицы Анны Стрельцовой во многом автобиографична, догадались даже те, кто ранее не интересовался творчеством и жизнью Аллы Пугачевой. За роль в этой картине кинодебютантке было присуждено звание "Лучшая актриса года", а необычное платье-балахон, в котором Алла появилась в фильме, стало ее визитной карточкой.

Повзрослев, обладательница этого имени все чаще демонстрирует присущую ей деспотичность. Алла проявляла это качество еще в детстве, но с возрастом  командные нотки уже не уходят из ее голоса.

Любого человека, попавшего в ее окружение, Алла пытается подчинить себе, заставить восхищаться. Стоит отдать этой женщине должное: присваивая себе все победы, в своих неудачах винит она также только себя, и стремится исправить ошибку, занимаясь самосовершенствованием. 

Алла Демидова. Фото: wikipedia.org

У Аллы есть склонность командовать и давать ценные указания. Работать с ней сложно: она сама трудится на износ и требует того же от других сотрудников. Благодаря трудолюбию и упорству Алла добивается успехов. Путь этой женщины устлан не розами, а камнями, и а каждым из них стоит ее труд.

Алла зачастую выбирает себе специальность журналиста, художника или биолога. В этих сферах она может добиться самых больших успехов. Немало среди обладательниц этого имени творческих личностей – хореографов, актрис, музыкантов.

Алла Баянова. Фото: wikipedia.org

У Аллы есть хватка в делах и настойчивость, но она не принимает никаких подачек. Такая женщина строит только реалистичные планы. Она очень энергична, никогда не теряет зря времени, рассчитывает она только на свои силы.

Семейная жизнь не складывается у Аллочки легко и безоблачно. Первый ее брак почти всегда неудачен. Дело в том, что Алле трудно угодить. По этой причине в семье часто возникают конфликты.

Бойкая Алла стремится загнать мужа "под каблук". Однако стоит ему признать первенство и превосходство супруги, как его избранница разочаровывается в нем.

Алла Будницкая. Фото: кадр из фильма "Русский сувенир"

Нередко Алла выходит замуж несколько раз. При этом между браками проходит немало времени, которое эта женщина зря не теряет. Она с блеском осваивает хозяйственные секреты, с энтузиазмом обустраивает дом. В "одинокий" период  Аллочка также с удовольствием занимается своей внешностью: в это время ее миром становятся модные журналы и салоны красоты.

Алла властная натура. Чтобы обрести семейное счастье, ей, возможно, стоит стать чуточку помягче. Тогда окружающие увидят в ней обычную женщину, нуждающуюся в тепле, ласке и человеческом участии.

Алла как правило интеллек­туальна и хорошо образованна. Недюжинная энергия Аллы помогает ей достичь высокого положения в обществе. Эта яркая и одаренная разнообразными талантами натура ориентирована на социум, на успех. При этом она стремится к лидерству. Однако желание подчинять любого, кто попадает в ее окружение, делает из Аллы не слишком привлекательную подругу.

Алла Довлатова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Тем не менее Алла обожает внимание, поклонение и тусовки. Жизнь серой мышки – не для этой женщины. Как и в детстве, она по-прежнему стремится выделиться из толпы. Обладательница этого имени любит яркую одежду и часто злоупотребляет косме­тикой.

Примечательно, что в российском шоу-бизнесе известно немало примеров, когда обладательницы имени Алла по разным причинам отказываются от своего имени и берут творческий псевдоним. Зачастую со временем новое имя полностью заменяет им прежнее.

Популярная певица Валерия в детстве откликалась на имя и фамилию Алла Перфилова. Псевдонимом она обзавелась в самом начале творческой карьеры. 

Певицу Машу Распутину при рождении звали Аллой Агеевой. Настоящее имя звезды сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" Алики Смеховой – тоже Алла.

Астрологи полагают, что больше всего шансов на счастливый брак у Аллы с Геннадием, Анд­реем, Александром, Евгением, Виктором, Степаном, Кириллом, Никитой. Сложными могут быть любовные отношения с Леонидом, Юрием, Игорем, Максимом, Сергеем, Михаилом, Павлом.

9 марта 2017, 14:52

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