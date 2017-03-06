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Общество

Значение имени Галина

Галина Волчек. Фото: wikipedia.org
Галина – это энергичная, напористая и целеустремленная женщина, которая никогда не сворачивает с намеченного пути. Она легко найдет выход из любой ситуации благодаря смекалке, трудолюбию и дипломатичности.
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Это женское имя греческого происхождения в переводе означает "спокойная", "тихая", "безмятежная". Именно так звали одну из морских нимф, которая отвечала за штиль и спокойную погоду на море. Поэтому имя Галина также переводят как "морская гладь". На территорию Руси оно пришло с принятием христианства.

В детстве Галочка очень усидчивый и послушный ребенок. В ней прекрасно сочетаются жизнерадостность и уравновешенность. Маленькая Галя рано осознает свою принадлежность к прекрасной половине человечества. Он обожает наряжаться, любоваться собой перед зеркалом, примерять мамины украшения, менять прически.

Галина Брежнева. Фото: wikipedia.org

Галя с раннего возраста обладает способностью придерживаться золотой середины. Уступить, где нужно или настоять на своем – эта девочка уверенно выбирает правильную и нужную позицию.

Несмотря на ярко выраженные девичьи интересы, для развлечений Галочка предпочитает общество мальчиков. Ей нравится играть в различные подвижные игры, ходить в походы, путешествовать.

Галина Вишневская. Фото: wikipedia.org

Галя в детстве – типичная папина дочка. Она не только похожа на отца внешне, но и наследует многие черты его характера. Это накладывает отпечаток на ее поведение.

"Звездные дети" обречены быть в центре внимания. Не стала исключением и дочь знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина – Галина. Несколько лет назад желтая пресса на все лады пересказывала подробности романа наследницы модной империи с молодым миллионером Русланом Фахриевым. Несмотря на то, что со стороны влюбленная пара выглядела абсолютной счастливой, роман Галины Юдашкиной и ее избранника закончился довольно быстро.

Галина Юдашкина. Фото: instagram.com/gyudashkina

Однако Галя Юдашкина скучала в одиночестве недолго. Вскоре ее личная жизнь снова стала предметом всеобщего обсуждения. Зимой 2014 года девушка начала встречаться с другим представителем "золотой молодежи" – выпускником МГИМО Петром Максаковым, внуком народной артистки России Людмилы Максаковой.

На вчерашнем коктейле #kilianinmoscow X Thank you @bykilian for a great party yesterday ✌��Wearing : @valentinyudashkin_officialpage

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina)

Свадьба представителей двух легендарных семей состоялась в лучших традициях российской элиты. В Москве в Гостином Дворе собралось около пятисот именитых гостей. Ведущим на этом торжестве был певец Николай Басков. Платье невесты сшили из более чем 40 метров шелка и вручную расшили более чем 34 тысячами жемчужин.

Сижу и смотрю на дождливый Париж X Looking at poetic rainy Parisian streets #2daysleft #valentinyudashkin #pfw

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina)

В апреле 2016 года у свежеиспеченных супругов родился первенец, названный Анатолием. Вскоре после родов, проходивших в США, Галина Юдашкина вернулась на родину с сыном. Сейчас молодая мама прилагает максимум усилий, чтобы поскорее вернуться в прежнюю форму и уже активно участвует в светских мероприятиях.

Наслаждаемся красками осени вместе с семьей. �� X Enjoying the colorful autumn! #autumn #family

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina)

В раннем детстве у Гали зачастую ослаблен иммунитет. Эта девочка склонна к инфекционным заболеваниям, возможно заболевание фарингитом. Кроме того, у Галочки плохой аппетит, поэтому ей необходим строгий режим. Будет очень хорошо, если родители приобщат ее к к занятиям спортом – например, художественной гимнастикой или теннисом.

Галя очень впечатлительная, восприимчивая к чужой беде девочка. Не следует при ней рассказывать страшные истории или делиться плохими новостями – после этого бедняжка плохо спит. 

Галина Беляева. Фото: кадр из фильма "Анна Павлова"

В общении со сверстниками Галочка не стремится к лидерству. Она готова уступить первенство более настойчивой подруге, чтобы не портить игру. Родителям и воспитателям нельзя повышать на нее голос: этот ребенок и так все прекрасно понимает, а резкость тона только собьет Галю с толку. 

В юности Галина любит читать исторические романы и книги о путешествиях. Благодаря острому уму и отличной памяти, она с легкостью разгадывает кроссворды, шарады и головоломки.

Галина без сомнений готова взяться за любое дело. Однако она не всегда сможет довести его до конца с той уверенностью, с какой его начинала. Дело в том, что Галю внезапно могут посетить сомнения и она перестанет верить в успех мероприятия. Тем не менее, принятое ранее решение все равно убедит Галину в том, что изначально она поступила верно.

Галина Польских. Фото: кадр из фильма "Неоконченный урок"

Обладательницы этого имени очень общительны, но рассматривают людей чаще всего из собственного интереса. Галина всегда старается оценить, насколько тот или иной человек будет полезен для нее. С нужным человеком Галина – сама предупредительность и доброжелательность, а с исчерпавшим свои возможности на удивление быстро начинает держаться холодно, хотя и вежливо.

Галина Щербакова. Фото: wikipedia.org

У такой женщины быстро меняется настроение, а вместе с ним и отношение к окружающим. При этом она отличный организатор, и вообще человек активный и "заводной". Галя – истинная труженица. Она успевает везде: и на работе, и на садовом участке, и в развлечениях.

Галина часто бывает в центре внимания компании. И с воздыхателями у Гали нет проблем – она сама выбирает себе поклонников. Зачастую мужем Галочки становится самый красивый, умелый и хозяйственный парень, признающий превосходство жены не только над остальными женщинами, но и над ним самим. Он искренне убежден, что лучшей  жены, чем Галина, для него просто быть не может. И в этом супруг Гали  не погрешит против истины: его избранница действительно заботливая хозяйка, предупредительная жена и внимательная мать. 

Обладательница имени Галина будет успешна почти в любой профессии – трудолюбие и целеустремленность помогают ей добиться успеха на любом поприще. При этом Галя стремится не просто работать хорошо, а делать это лучше всех. За это ее ценит руководство, отмечая премиями и продвигая вверх по карьерной лестнице. Коллеги по работе уважают Галину за прямоту и открытость: эта женщина никогда не плетет интриги и не любит сплетен.

Тем не менее для Галины крайне важно, чтобы ее труд достойно оценивали. По этой причине она выбирает такую работу, которая позволит ей удовлетворить не только творческие, а и материальные амбиции. Из нее получится отличная актриса, художница, журналистка или писательница.

Галина Волчек. Фото: GLOBAL LOOK press/Genrietta Peryan

По мнению астрологов, больше всего шансов на успешный брак у Галины с Алексеем, Анатолием, Богданом, Брониславом, Венедиктом, Виктором, Геннадием, Давидом, Евгением, Игнатом, Ильей, Максимом, Михаилом, Павлом, Прохором, Святославом, Сергеем, Тимофеем, Эдуардом, Эльдаром, Яковом. А вот отношения Галины с Артемом, Валентином, Валерием, Василием, Вениамином, Виталием, Вячеславом, Григорием, Даниилом, Кириллом, Константином, Львом, Леонидом, Марком, Матвеем, Романом, Ростиславом, Русланом, Семеном рискуют оказаться недолговечными. 

6 марта 2017, 13:23

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