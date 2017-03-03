Значение имени Виктор

Это сильное и энергичное имя в переводе с латинского языка означает "победитель". История его происхождения уходит своими корнями в Древний Рим.

"Аве, Виктор!" – "Да здравствует победитель!" Так древние римляне приветствовали полководцев в дни их военных триумфов. К славянам имя Виктор пришло из Византии и со временем стало довольно распространенным.

Маленький Витя очень добрый и доверчивый ребенок. Столкнувшись с обманом, очень огорчается и взывает к совести и благоразумию обидчика. Однако он незлопамятен и доверия к людям не теряет.

Такой мальчик слывет шалуном: его так и тянет на приключения. Он без конца выдает самые невероятные идеи. Важно, чтобы родители помогли Вите выстроить их в соответствии с логическими законами. В противном случае с возрастом их сын может прослыть эксцентрическим человеком – эдаким бароном Мюнхгаузеном, чьи фантазии имеют мало общего с реальной жизнью. Но даже если со временем этот мальчик начнет более реалистично воспринимать окружающий мир, тяга к авантюрам у него останется навсегда.

В школе далеко не все предметы даются Вите одинаково легко. Чаще всего этот ребенок тянется к гуманитарным дисциплинам, особенно к истории.

Витя также любит уроки рисования и музыки. Родители зачастую воспринимают это как особую музыкальную или художественную одаренность мальчика. Они спешат тут же записать его в соответствующую секцию или кружок. Однако со временем Витя редко оправдывает возложенные на него старшим поколением надежды и, в конце концов, забрасывает творческие занятия.

Легендарный лидер рок-группы "Кино", музыкант и киноактер Виктор Цой в конце 80-х он стал кумиром поколения Перестройки. С тех пор он по праву считается феноменом отечественной рок-музыки. Явление, которое представляла группа "Кино" на постсоветском пространстве, было поистине уникальным. До сих пор проблемы, поднимаемые в песнях Цоя, продолжают волновать юные умы.

В середине 70-х годов Виктор Цой посещал художественную школу. Окончив девятый класс, он поступил в Лениградское художественное училище имени Серова, чтобы стать художником-оформителем. Но страсть к рисованию быстро остыла, и Виктор был отчислен со второго курса за неуспеваемость.

На смену изобразительному искусству пришла музыка. Увлечение юноши современными ритмами оказалось невероятно сильным: чтобы купить двенадцатиструнную гитару, он потратил все деньги, которые родители оставили ему, уехав на отдых.

Друзья вспоминали, как после этого на оставшиеся три рубля Витя купил беляшей и наелся их на голодный желудок. Последствия такого поступка были печальными и предсказуемыми – говорят, после этого случая Цой избегал жареных пирожков.

Мужчина по имени Виктор чаще всего ярко выраженный сангвиник, с устойчивой психикой и высокой скоростью реакции. Однако и у него порой опускаются руки. Он сильно переживает свои неудачи становится раздражительным.

Впро­чем, прямота и невероятное обаяние Виктора заставляют окружающих все ему прощать. И даже после самых сильных ударов судьбы такой мужчина способен начать все сначала.

Виктор предпочитает работу, связанную с чем-то конкретным и осязаемым. Быть продавцом или трудиться в сфере услуг – не его конек. Он скорее предпочтет производить автомобили, мебель, одежду, строить дороги, дома, или трудиться в теплице.

Для работодателя такой человек просто находка. Виктор обладает поистине "золотыми" для сотрудника качествами – пунктуальностью, терпением и основательностью.

Он способен планомерно и усердно выполнять самую трудную и монотонную работу. Мужчина с таким именем – ярко выраженный трудоголик.

Для Виктора очень важно как можно раньше найти дело своей жизни. Он может быть чиновником, литературным редактором, математиком, электриком, преподавателем в вузе.

При этом он не стремится быть начальником. Витя вряд ли первым предложит какую-то инновацию на производстве, но всегда готов поддержать того, кто это сделает.

У обладателя имени Виктор чрезвычайно развито чувство долга. Зачастую этим ловко пользуются коллеги по работе, садясь ему на шею.

Интересы семьи для Виктора на первом месте. За своих родных и близких он будет стоять горой. Это заботливый, но строгий и требовательный отец.

При этом Виктор всегда готов помочь супруге по хозяйству. Он с легкостью справляется с любой домашней работой. Это настоящий мастер на все руки. Такой мужчина способен устранить любую неполадку в электропроводке или кухонном кране.

Виктор всегда готов прийти на помощь и теще с тестем. Умная, с сильным характером женщина сможет вить из такого мужа веревки.

Однако при нелюбимой жене Витя не пропустит ни одной юбки. Чего греха таить: он знает о своем невероятном обаянии и умело им пользуется.

В любви Виктор страстен, импульсивен, настойчив и, увы, непостоянен. Это настоящий дамский любимец. В своем воображении он создает идеальный образ женщины. Не найдя в ней воплощения своей мечты, он разочаровывается, а затем, вдохновившись новым прекрасным женским образом, снова испытывает судьбу.

Мужчина по имени Виктор – истинный гурман. Из всех земных удовольствий он больше всего ценит вкусную еду. Кроме того, обладатель этого имени склонен к выпивке.

По мнению астрологов, наиболее удачно складываются отношения Виктора с Валентиной, Галиной, Зоей, Инной, Клавдией, Ларисой, Любовью, Майей, Марией, Ниной, Оксаной, Ольгой. А вот в браке с Вероникой, Евгенией, Екатериной и Зинаидой возможны осложнения.