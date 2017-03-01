Значение имени Леонид

Это красивое мужское имя особенно часто встречалось в России в XIX и первой половине XX веков прошлого столетия. Несмотря на то, что в последние годы его популярность несколько упала, это одно из самых благоприятных для жизни имен.

Имя Леонид пришло к нам из Греции. Оно произошло от древнегреческого имени Леонидас и в переводе буквально означает "сын льва", "львенок", "подобный льву".

Публикация от Аля����‍��भाग्यशाली (@alya_leto) Фев 26 2017 в 4:45 PST

Маленький Леня – жизнерадостный общительный добрый ребенок. Этот баловня судьбы по праву можно назвать везунчиком. Даже попав в переделку, он оказывается на высоте положения. Обстоятельства обычно складываются в пользу Лени, и в результате все восхищаются этим мальчиком.

Частые детские удачи в сочетании с известной долей риска приводят к тому, что взрослый Леонид проявляет удивительное чутье на людей. Он приобретает способность предвидеть обстоятельства, воспринять и осмыслить новое.

Все знакомые Леонида отмечают широту его натуры. Благодаря гибкости характера и дипломатичности он по праву считается незаменимым, верным и надежным другом.

Мужчина с таким именем легко знакомится с новыми людьми. Он не предъявляет больших претензий к окружающим, быстро приспосабливается к изменившимся обстоятельствам.

Зачастую Леонид выступает в роли переговорщика и даже миротворца в своем дружеском кругу. Тем не менее, это человек с твердым внутренним стержнем. Он проявляет непреклонность и принципиальность, когда это необходимо.

Леониду на все хватает времени – оно словно подчиняется этому человеку. Он так много успевает сделать за день, что порой кажется – в сутках у Лени у не 24 часа, как у всех, а намного больше. Любое дело в его руках всегда спорится.

Однако судьба Леонида редко складывается безоблачно и гладко. Он убежден, что демонстрировать окружающим свои сомнения равнозначно проявлению слабости. По мнению Лени, это недостойно настоящего мужчины, поэтому со своими проблемами он справляется самостоятельно.

С одной стороны, Леонид не чужд возвышенных чувств. Однако небрежно заправленная постель или подгоревшие котлеты могут надолго испортить ему настроение.



Мужчина с таким именем легко воспринимает и осмысливает новую информацию. В окружающих, в том числе женского пола, он тоже ценит прежде всего интеллект. И спутницу жизни Леня стремится выбрать из равных себе – как минимум не ниже по интеллектуальному уровню.

Известного певца и композитора Леонида Агутина на протяжении жизни связывали любовные отношения с разными женщинами. Семейный союз Леонида с первой женой Светланой продержался около пяти лет. Позже Леонид жил в гражданском браке с балериной Марией Воробьевой, которая артисту дочь Полину.

На протяжении большей части своей творческой карьеры Агутин сотрудничал с известной певицей Анжеликой Варум. Вместе они записали множество настоящих шлягеров.

Поначалу поклонники гадали, что на самом деле связывает эту красивую пару – творческое сотрудничество или любовный союз. Выдержав интригующую паузу, Агутин и Варум развеяли все сомнения. В 1999 году они стали родителями маленькой Елизаветы, а в 2000 году официально поженились.

Мужчины, с праздником вас! Удачи во всём, мирного неба над головой и простых человеческих радостей! Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Фев 23 2017 в 12:27 PST

В любви Леонид истинный гурман. Этот мужчина любвеобилен, при этом переменчив, стремителен и импульсивен. В постели он зачастую заботится только об удовлетворении своих желаний, становясь эгоистичным. Свою спутницу обладатель имени Леонид держит в состоянии неуверенности, постоянно ускользая из ее рук.

Любить Леню непросто – его избранница должна быть готова меняться вместе с ним. Неудачи на личном фронте такой мужчина переносит очень тяжело, с трудом переживая периоды вынужденного одиночества после любовных драм.

В бесконечных поисках своего идеала Леонид часто ввязывается в бесконечные любовные приключения. Не дождавшись от жизни с новой спутницей тех идеальных отношений, на которые рассчитывал, Леонид быстро разочаровывается, и очередной союз оказывается недолговечен.

Обладатель этого имени очень любит загородные поездки и ночные рыбалки. При этом он совершенно не переносит голод. Леонид – тот самый классический тип мужчины, путь к сердцу которого лежит через желудок. Уха на костре, ужин в ресторане, бутылка хорошего вина неизменно его радуют.

У Леонида острый аналитический ум, способность к обобщениям, систематизации, анализу. Диапазон его профессиональных возможностей необычайно широк.

Например, Леонид способен добиться немалых успехов и как журналист, и как IT-специалист, и как государственный деятель. Благодаря своей гибкости и дипломатичности он замечательно ладит с коллегами и начальством.

Строя карьеру, Леня стремится во всем быть первым. У него также развиты художественные способности, особенно к живописи.

Кроме того, такой мужчина проявляет склонность к артистизму и чувствительность. Особенно это свойственно "весеннему" Леониду. Обладатель этого имени, родившийся в марте, апреле или мае, нередко становится музыкантом, актером, писателем-сатириком, юмористом.

Астрологи предупреждают: больше всего шансов на долгий и счастливый брак у Леонида с Ангелиной, Беллой, Ирмой, Лолой, Марианной, Эльвирой. Сложно складываются отношения с Диной, Жанной, Лилией, Таисией.