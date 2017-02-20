Значение имени Олег

Олег – красивое, хорошее имя большого, простого и надежного человека. В наши дни его дают мальчикам не слишком часто, и в основном в крупных городах.

Это весьма почитаемое на Руси имя русско-германского происхождения в переводе со скандинавского означает "священный". Покровителями всех Олегов считается святой Олег Брянский. В XIII веке он принял постриг под именем Василий в Брянском Петропавловском монастыре, где проводил строгую жизнь подвижника.

Святой Олег славился благочестием и смирением. За благословением на поклонение к Олегу Брянскому приходили люди из разных городов Руси.

Князь-воитель Олег, прозванный Вещим, с битвами доходил до священного Царьграда. В знак своей победы он оставил над воротами города свой щит.

В детстве маленький Олежек легко поддается постороннему влиянию и частенько попадает в различные переделки. Он может быстро перенять чужие дурные привычки, поэтому родителям надо следить за окружением мальчика.



Благодаря своей усидчивости Олег хорошо учится по всем предметам. Наиболее значительных успехов обладатель этого имени достигает в точных науках.

Олег очень привязан к своим родителям. Мать является для него идеалом женщины. Ее мировоззрение так прочно укореняется в сознании Олега, что в ином взгляде на жизнь он не нуждается. Выбирая жену, в будущей спутнице он ищет черты характера, свойственные матери. Если супруга Олега не сможет понять этой тонкости, это может привести к конфликтам.

Знаменитый актер театра и кино Олег Янковский вырос в небогатой семье. Его мама Марина Ивановна была бухгалтером. Несмотря на то, что Янковские с тремя сыновьями ютились в 14-метровой комнатушке, семья сохранила богатую дореволюционную библиотеку, говорила на иностранных языках, взахлеб читала, а по вечерам принимала у себя гостей.

В молодости мама Олега грезила балетом, но родители воспротивились ее желанию заниматься творчеством. Однако свою страсть к сцене Марина Ивановна смогла передать сыновьям.

Мама также воспитала в младших Янковских преданность семье. "Если решил жениться, то уж на всю жизнь", – говорила она.

На втором курсе театрального института Олег Янковский познакомился с Людмилой Зориной, которая была на год его старше. Девушка была не только красивой, но и талантливой. Вскоре они поженились.

В 1973 году Олег Янковский отправился работать в Московский театр Ленинского комсомола. А вот его супруга ради него пожертвовала карьерой и посвятила свою жизнь мужу.

Янковский всегда говорил, что самой большой удачей в жизни считает свою семью. По словам Олега Ивановича, если бы его попросили выбрать семью или карьеру, он бы, не задумываясь, отдал предпочтение первому.

Сын Филипп и его супруга Оксана Фандера подарили старшим Янковским двоих внуков – Елизавету и Ивана. Они также стали продолжателями знаменитой актерской династии.

❤️ Публикация от Fandera (@veriga10) Июн 16 2016 в 12:55 PDT

С детства Олег проявляет противоречивый характер. Он никогда не знает наверняка, чего хочет.

И это не каприз – просто зачастую Олегу бывает очень трудно сделать выбор. Родителям стоит не только подсказывать ему верное решение, но и научить сына принимать его самостоятельно.

Олег невероятно трудолюбив, упорен, принципиален и сосредоточен. Он принципиален и готов до победного конца отстаивать свое мнение, даже если не прав. Чтобы настоять на своем, может дойти до занудства и на этом праведном пути нажить себе множество врагов.

Олег с рождения наделен чувством превосходства над окружающими. По этой причине его не выносят неудачники и люди с уязвленным самолюбием.

Этот мужчина добр и старается не причинять боли другим. Однако и помыкать собой он не позволит.







У Олега аналитический склад ума. Его можно назвать практичным романтиком или романтичным практиком – довольно редкое, но привлекательное сочетание человеческих качеств.

Обладатель имени Олег зачастую выбирает профессии, требующие самостоятельности, точности и четкости. Из него получится прекрасный математик, IT-специалист, юрист, следователь, преподаватель точных наук.

Олег расположен к индивидуальному труду. Ему свойственно оригинальное мышление и независимые взгляды. Успешное выполнение работы для него дело чести.

С ранней молодости обладатель этого имени пользуется успехом у женщин, однако в любовный водоворот бросаться не спешит. Гораздо больше Олегу нравится проводить время в компании друзей. С возрастом его связи с друзьями слабеют, а семейная жизнь Олега стабилизируется.

Олег страстен и эротичен. Однако он избегает длительных отношений, постепенно ведущих к браку. Ему не хватает нежности и вдохновения – близость с женщиной для него не более чем приятное развлечение.

Общаясь с женщинами, Олег сразу берет инициативу в свои руки, поэтому девушкам довольно трудно устоять под давлением и натиском этого уверенного в себе и властного мужчины.



Такой мужчина часто увлекается, но быстро угасает. В представительницах прекрасного пола ценит прежде всего индивидуальность, поэтому ищет неординарную избранницу.

Чтобы удержать Олега, его возлюбленной необходимо окружить себя ореолом загадочности и поддерживать интригу. В умную, таинственную и женственную девушку, умеющую правильно подать себя в обществе, Олег может влюбиться всерьез и надолго.

Что это за люди? Что они хотят? Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) Фев 9 2017 в 6:47 PST

Женится Олег исключительно по любви, семейные отношения он строит на равноправии.Однако с утратой любовного чувства может уйти из семьи в поисках новой страсти.

Знаменитый актер, режиссер, художественный руководитель МХТ Олег Табаков и актриса театра и кино Марина Зудина поженились в 1995 году. Их браку предшествовал десятилетний роман, вспыхнувший между женатым Табаковым и его ученицей.

От первого брака у актера двое детей и трое внуков, которые старше его младших детей от брака с Зудиной. Про свой уход из прежней семьи Табаков позже рассказывал так: "Как ни банально это звучит, пришла любоф-ф-ф…".

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Авг 7 2016 в 9:27 PDT

Здоровье у Олега крепкое. Возможно, этому способствует то, что он рано начинает его укреплять, с детства занимаясь спортом. При этом Олег не прочь выпить, однако в нетрезвом виде становится трудноуправляемым.

По мнению астрологов, этим именем следует называть мальчиков, рожденных под знаками Водолея, Козерога, Овна и Весов. Не стоит давать это имя Рыбам, Тельцам и Скорпионам.

Счастье в браке ждет Олега с Антониной, Ларисой, Лесей, Майей, Мартой, Натальей, Риммой, Светланой, Серафимой, Софьей, Татьяной, Эллой. Неудачным может оказаться союз с Ангелиной, Варварой, Верой, Дарьей, Екатериной, Елизаветой, Ниной, Ольгой, Оксаной.