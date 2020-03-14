Найдена связь между увлечением гаджетами и курением

Детский врач-психотерапевт Лев Пережогин отмечает, что гаджеты стали неотъемлемой частью современной жизни. Поэтому их не стоит воспринимать как однозначное зло. Но относиться к этому родителям нужно ответственно, контролируя увлечения своего чада.
Врач советует следить за тем, что именно ребенок делает в гаджетах, даже если это школьные домашние задания. Опасность заключается в том, что зависимость от гаджетов может привести к более серьезным вредным привычкам в будущем.
По мнению специалистов, на смену страсти к современным электронным устройствам могут прийти алкоголь, сигареты или наркотики. По словам Пережогина, есть научные работы, которые подтверждают связь интернет-зависимости с наркоманией.
Также установлено, что зависимые от гаджетов подростки курят больше, чем другие их сверстники. У девушек такая зависимость может перерасти в нервную анорексию. В свою очередь кризисный психолог Павел Пономарев отметил, что интернет-игры выводят из строя гормональную систему, сообщает Ura.ru.
Избавиться от зависимости от гаджетов можно, соблюдая гигиену по обращению с устройствами, заявил Пережогин. Главное – сколько часов в день ребенок проводит в Сети. По его словам, школьникам достаточно от часа до двух часов в сутки.
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