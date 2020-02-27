Российский школьник изобрел уникальную антенну для поиска пропавших

Ученик девятого класса столичной школы №1557 Максим Громаков создал уникальную антенну, которая поможет волонтерам в поиске пропавших людей. Устройство усиливает радиосигналы, с помощью которых управляют поисковыми дронами, сообщает "Москва 24".
Школьник рассказал, что разработал аппарат по заказу представителей поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Благодаря изобретению улучшится качество связи с беспилотниками и увеличится радиус их действия. Устройство готовят к испытаниям.
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