Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. О неполадках сообщили пользователи из России, Великобритании, Франции и Германии.
Большинство юзеров (73%) столкнулись с проблемами при обновлении новостной ленты, некоторые (20%) не могли посмотреть раздел Stories. Остальные (5%) сообщили о сбоях при авторизации, передает RT.
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