Instsgram решил бороться с травлей и оскорблениями

Представители популярной социальной сети Instagram объявили о двух новых функциях. Они будут направлены на борьбу с травлей и издевательствами в Интернете, пишет телеканал "360"
В скором времени перед публикацией комментария, в котором присутствуют слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, программа задает автору комментария вопрос, "уверен ли он, что хочет публиковать" этот контент. Instagram станет заранее предупреждать пользователя, что его комментарий может оказаться оскорбительным для других. По словам авторов инициативы, тестирование данной функции показало, что, когда у людей есть возможность поразмышлять над своими комментариями, желания делиться чем-то вредоносным у них возникает меньше.
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