Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна

Автоматическая межпланетная станция Cassini прекратила свое существование. Зонд сгорел, войдя в плотные слои атмосферы Сатурна. Он превратился в "горящий металлический метеор".
Как сообщает NASA, последние снимки Cassini получили на Земле в 14:55 по московскому времени. Предполагается, что зонд отправил фотографии Сатурна, его лун и колец.
Дарья Антонюк рассказала о закулисье главного вокального проекта страны
Вскрылись нелицеприятные подробности жизни артистки
Украинский лидер озвучил новую "гениальную" инициативу
Знаменитая актриса изменилась до неузнаваемости