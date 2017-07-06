Любующееся салютом НЛО сняли на видео

Житель США снял неопознанный летающий объект во время праздничного фейерверка. Тарелка зависла в небе, будто любуясь салютом. Американец выложил видео в YouTube, передает НСН.
Причем инопланетяне не первый раз появляются в этом месте. Автор ролика давно ждал НЛО и подготовился к встрече, купив смартфон с хорошей камерой.
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