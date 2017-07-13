На портале госуслуг нашли неизвестный вирус

На портале госуслуг России (gosuslugi.ru) обнаружен вирус. "Вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо", – сообщили в компании "Доктор Веб", которая нашла вирус.

При помощи вредоносного кода неизвестные лица могут направить пользователям госуслуг фальшивые формы ввода, например, для получения данных кредитной карточки. Также преступники могут получить доступ к компьютерам пользователей.

В свою очередь представители портала госуслуг в своем официальном Twitter сообщили, что потенциальная угроза от взлома "незначительна". Кроме того, представители сервиса сообщили, что в настоящий момент она уже ликвидируется и в ближайшее время будет закрыта. "Интересы пользователей портала не нарушены, то есть потенциальная уязвимость не была реализована", – заявили представители портала.