Масштабная кибератака ударила по здравоохранению России

В результате кибератаки крупнейшая в России частная медицинская компания приостановила прием клиентов. В Инвитро рассчитывают возобновить работу через два-три дня.

"К понедельнику все должно вернуться в штатный режим. Если это получится сделать раньше, то, возможно, уже в выходные опять будут принимать биоматериалы", – цитирует газета "Известия" официальный представитель компании Дмитрий Храпунов. Сейчас в более чем тысяче офисов компании в России, Белоруссии и Казахстане прием биоматериалов приостановлен из-за атаки компьютерного вируса Petya, парализовавшего компьютерную сеть Инвитро.

По словам Дмитрия Храпунова, пока что компания "не может гарантировать точные сроки получения результатов". Однако все ранее полученные биоматериалы находятся в полной сохранности, лабораторные приборы и аппараты тоже "находятся в полной сохранности и абсолютно работоспособны".

"Весь материал, полученный после кибератаки, был сохранен с учетом аналитических данных и всех особенностей. Он был вовремя доставлен в лабораторные комплексы, исследования провели. Единственное, что мы пока не можем до конца восстановить, – это получение результатов пациентами, над этим сейчас бьются все наши службы", – проинформировал Дмитрий Храпунов.