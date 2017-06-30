Масштабная кибератака ударила по здравоохранению России
"К понедельнику все должно вернуться в штатный режим. Если это получится сделать раньше, то, возможно, уже в выходные опять будут принимать биоматериалы", – цитирует газета "Известия" официальный представитель компании Дмитрий Храпунов. Сейчас в более чем тысяче офисов компании в России, Белоруссии и Казахстане прием биоматериалов приостановлен из-за атаки компьютерного вируса Petya, парализовавшего компьютерную сеть Инвитро.
По словам Дмитрия Храпунова, пока что компания "не может гарантировать точные сроки получения результатов". Однако все ранее полученные биоматериалы находятся в полной сохранности, лабораторные приборы и аппараты тоже "находятся в полной сохранности и абсолютно работоспособны".
"Весь материал, полученный после кибератаки, был сохранен с учетом аналитических данных и всех особенностей. Он был вовремя доставлен в лабораторные комплексы, исследования провели. Единственное, что мы пока не можем до конца восстановить, – это получение результатов пациентами, над этим сейчас бьются все наши службы", – проинформировал Дмитрий Храпунов.
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