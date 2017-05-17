Женщина нашла "голые" снимки своих детей в Сети

Жительница Ланкашира (Северо-Западная Англия) Лаура Хаслам нашла на Google-картах фотографию своих дочерей без одежды. Девочки играли голыми около дома.

Женщина не на шутку перепугалась и сразу же обратилась в полицию и компанию. После этого фотографии сделали размытыми.

На снимке запечатлены трехлетняя и четырехлетняя девочки. По мнению их 27-летней матери, обнаженные тела малышек легко может разглядеть любой желающий в режиме просмотра улиц, сообщает Daily Mail.

Жительница Ланкшира полагает, что фотография была сделана год назад, когда выдалось особенно жаркое лето. Лаура поставила надувной бассейн для детей на солнечной стороне участка. Она и представить себе не могла, что может попасть в такую неприятную ситуацию.

"О снимках я узнала от соседей. Сначала я подумала, что это шутка, но потом было не до смеха", – говорит женщина. "Для педофилов таких фото достаточно", – заключила Лаура.

Напомним, в сентябре прошлого года в Москве разгорелся громкий скандал вокруг фотовыставки "Джок Стерджес. Без смущения" в Центре братьев Люмьер. На ней были представлены снимки обнаженных подростков. Ряд звезд эстрады, как и некоторые политические и общественные деятели назвали экспозицию порнографической.

В свою очередь сам Стерджес заявил, что такое решение его печалит, так как порнографию на снимках увидели только в России. Как писали Dni.ru, 25 сентября скандальную выставку закрыли.