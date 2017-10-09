На Марсе нашли разгадку появления жизни на Земле

Ученые NASA рассказали, что обнаружение на Марсе гидротермальных месторождений поможет найти ответ на вопрос о происхождении жизни на Земле. Сделать это будет возможно, даже если сама Красная планета окажется абсолютно безжизненной.

Гидротермальные месторождения были открыты благодаря наблюдениям орбитального аппарата NASA по разведке Марса. В американском космическом ведомстве их назвали ключом к происхождению жизни на Земле.

"Даже если мы никогда не найдем доказательств того, что на Марсе существует жизнь, новые данные могут рассказать нам о типе среды, в которой жизнь могла зародиться на Земле", – цитирует РИА Новости специалиста космического центра NASA в Хьюстоне Пола Нильса. Он отметил, что в древности вулканы и стоячая вода на Марсе обеспечивали те же условия, что и существовавшие в то время на Земле.

Публикация от NASA (@nasa) Июл 10 2017 в 1:36 PDT

По оценкам специалистов, эти процессы происходили на Красной планете приблизительно 3,7 миллиарда лет назад. Примечательно, что этот же промежуток времени считается началом зарождения жизни на Земле.

Одновременно с этим полученные марсоходом Curiosity данные помогли специалистам NASA выяснить, как на разных этапах жизни Красной планеты выглядели озера на ней. Ученые установили, что некогда марсианские водоемы были теплыми и пригодными для существования жизни. Такие условия сохранялись на протяжении почти миллиарда лет.

Публикация от NASA (@nasa) Авг 5 2017 в 7:35 PDT

Существуют и другие исследования, которые указывают, что в глубокой древности на поверхности Марса существовали реки, озера и океаны, в которых было столько же жидкости, сколько в Северном Ледовитом океане на Земле. Все это делает Красную планету соблазнительным объектом для исследований, в том числе по вопросу возникновения земной жизни.