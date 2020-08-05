Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Среда
5 августа
Лента новостей
15:39
Добровинский хрюкнул в ответ Ефремову (видео)
15:33
В Сети появилось ранее не опубликованное фото Децла
15:29
Полина Гагарина впервые рассказала о разводе
15:20
"Паша до сих пор говорит, что любит меня": неожиданные откровения разведенной Муцениеце
15:09
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
14:51
Ирина Горбачева рассказала о создании сериала "Чики": Было противно, когда продюсеры предлагали своих протеже
14:49
Асмус иронично возразила хейтерам после слухов о романе с Чадовым
14:47
Неграмотная Виктория Боня крупно опозорилась
14:46
Житель Талдома до смерти избил сына за плохое поведение
14:40
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
14:38
В Хабаровском крае из-за обрушения моста двое военных получили травмы
14:32
"Ой, дурак!": озвучены слова пьяного Ефремова сразу после ДТП
14:28
В Петербурге найден мертвым блогер из Таджикистана
14:15
Актриса Мария Горбань о романе с мужем Наташи Королевой и отношениях с Дмитрием Нагиевым
14:11
В Солнечногорске полицейский получил тяжелые ранения при обыске у подозреваемого
14:10
"Сына решили назвать Егором": Меньшова поведала об ожидающей рождения мальчика Алентовой
14:09
Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти
14:08
Дочь Заворотнюк подозревает у себя опасный вирус
14:05
Главная конкурентка Лукашенко отреагировала на слова о "трех несчастных девчонках"
13:35
ТНТ анонсировал выход четвертого сезона сериала "Ольга"
13:27
Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове
13:26
Чумаков по пунктам разложил самые бестактные вопросы об отношениях с Ковальчук
13:21
В городе Октябрьском нашли тела женщины и ее сына
13:16
Ефремов оскорбился из-за слов о его "похрюкивании" в суде
13:14
Противники Лукашенко пообещали поддержать блокаду Крыма в случае победы
13:11
В Сочи медведи загрызли маленького ребенка
13:10
"Пока не можем полностью себя обеспечить": многодетная мать Мария Кожевникова занялась огородом
13:01
Молодые ублюдки плеснули помоями в лицо 61-летней Гузеевой
12:48
Покинувшей больницу звезде сериала "Кармелита" Жемчужной вновь стало плохо
12:43
Глюкоза с торчащими костями вызвала оторопь
12:42
Заподозренная в пиаре на коронавирусе Дакота ответила на нападки: Я расстроилась
12:33
В Москве нашли брошенную коляску с ребенком
12:16
Пугачева вздрогнет: новых короля и императрицу эстрады выберут на реалити-шоу
12:14
Адвокат Ефремова уличил родных погибшего водителя в подделке доказательств
12:10
Поклонники обнаружили "тайный блог" Карпович со стихами для Прилучного
12:06
Верят всему на слово: выявлены схемы обмана пенсионеров в банках
12:04
Онкобольной Анастасии Заворотнюк стало хуже
12:00
Адвокат Добровинский приехал на рассмотрение дела Ефремова на кабриолете за 20 миллионов
11:59
"Целевой сбор ложных лисичек": отец Воробей устраняет врагов опасными грибами
11:36
Звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз купила машину за 4 миллиона
11:27
Из-за обрушения моста в ЕАО пострадали 18 человек
11:21
Не спеши с миленком в койку: 58-летняя Роза Сябитова рассказала об интимной жизни
11:13
"Бэушные звезды": Анциферова высмеяла артистов старой гвардии
11:12
Галкин увел Пугачеву после ее поцелуя с Эрнстом
11:11
Вассерман о послании Лукашенко к народу: Считает себя умным, а всех остальных дураками
11:03
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 866 тысяч
11:01
Прикованному к инвалидному креслу сыну звезды сериала "След" Евгения Кулакова требуется операция
10:47
Комик Поперечный пожелал смерти Башарову: Я удивлен, что он все еще жив
10:26
Волочкова лишилась самого дорогого из-за скандала со штрафами
10:08
Галкин обошел Урганта в рейтинге доверия россиян
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко
Политолог: Кремль намерен любой ценой устранить Лукашенко
Эксперт о положении Лукашенко: Его сторонники не могут собрать даже маленький пикет
Журналист: Лукашенко разрушил союз России и Белоруссии
Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек
Задержание россиян в Белоруссии оказалось ловушкой для Лукашенко
Спорт

"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома

Мария Комиссарова. Фото: instagram.com/chaadaeva_maria
Член олимпийской сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на Олимпиаде-2014, мастер спорта России международного класса Мария Комиссарова поделилась страшной личной историей. Во время беременности она столкнулась с халатным отношением медиков.
прочитано 347 раз

В своем инстаграм-аккаунте живущая в Испании спортсменка рассказала, что боялась рожать в России. Будучи на 26 неделе беременности, она столкнулась с наплевательским отношением медработников.

ПО ТЕМЕ

Парализованная российская чемпионка объявила о второй беременности

Врач обманул парализованную российскую чемпионку на 37 миллионов

Однажды у Марии Комиссаровой начался озноб, поднялась высокая температура. Домашнее лечение не помогло, и она вызвала скорую. Ждать пришлось 4,5 часа. Приехавшие врачи предложили ей вколоть анальгин с димедролом, поскольку больше у них лекарств не оказалось. Спортсменка от такого "коктейля" отказалась, и медики уехали.

На этом страдания не закончились, все продолжилось по кругу. У девушки заподозрили пиелонефрит, начали колоть антибиотик, но анализ оказался нормальным. "А колоть продолжали непонятно зачем", – пожаловалась спортсменка.

В итоге Марию Комиссарову перевели в отделение нефрологии, и она попала на выходные. Кроме того, там были ужасные условия для инвалидов-колясочников. В итоге через два дня она попросила забрать ее домой, где болезнь отступила сама.

Напомним, Мария Комиссарова после травмы навсегда оставила карьеру. Нижняя часть ее тела оказалась парализованной. Из-за более комфортных условий женщина уехала жить в Испанию. Вместе с мужем Алексеем Чаадаевым они воспитывают двоих детей.

Автор: 5 августа 2020, 15:09 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Парализованная девушка сделала из себя Барби

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти
Главная конкурентка Лукашенко отреагировала на слова о "трех несчастных девчонках"
Противники Лукашенко пообещали поддержать блокаду Крыма в случае победы
Вассерман о послании Лукашенко к народу: Считает себя умным, а всех остальных дураками

Шоу-бизнес

В Сети появилось ранее не опубликованное фото Децла
Полина Гагарина впервые рассказала о разводе
"Паша до сих пор говорит, что любит меня": неожиданные откровения разведенной Муцениеце
Асмус иронично возразила хейтерам после слухов о романе с Чадовым

Проишествия

Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Асмус иронично возразила хейтерам после слухов о романе с Чадовым

Актриса устала от постоянной критики

Шоу-бизнес

"Похабщина!": Петросян с раздвинутыми ногами стал сенсацией

Видео юмориста произвело неизгладимое впечатление на фанатов
Шоу-бизнес

В Сети появилось ранее не опубликованное фото Децла

Известная актриса поделилась архивным кадром
Сериалы

Ирина Горбачева рассказала о создании сериала "Чики": Было противно, когда продюсеры предлагали своих протеже

Работа над теленовеллой чуть не обернулась для артистки нервным срывом

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года
Совет на выходные, 1-2 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Мы все делаем правильно": Тутберидзе высказалась после предательства Косторной
Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела
Загитова вошла в пятерку самых красивых женщин России
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+