"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома

В своем инстаграм-аккаунте живущая в Испании спортсменка рассказала, что боялась рожать в России. Будучи на 26 неделе беременности, она столкнулась с наплевательским отношением медработников.
Однажды у Марии Комиссаровой начался озноб, поднялась высокая температура. Домашнее лечение не помогло, и она вызвала скорую. Ждать пришлось 4,5 часа. Приехавшие врачи предложили ей вколоть анальгин с димедролом, поскольку больше у них лекарств не оказалось. Спортсменка от такого "коктейля" отказалась, и медики уехали.
На этом страдания не закончились, все продолжилось по кругу. У девушки заподозрили пиелонефрит, начали колоть антибиотик, но анализ оказался нормальным. "А колоть продолжали непонятно зачем", – пожаловалась спортсменка.
В итоге Марию Комиссарову перевели в отделение нефрологии, и она попала на выходные. Кроме того, там были ужасные условия для инвалидов-колясочников. В итоге через два дня она попросила забрать ее домой, где болезнь отступила сама.
Напомним, Мария Комиссарова после травмы навсегда оставила карьеру. Нижняя часть ее тела оказалась парализованной. Из-за более комфортных условий женщина уехала жить в Испанию. Вместе с мужем Алексеем Чаадаевым они воспитывают двоих детей.
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