Отечественный спорт потерпел потерю. Уточняется, что умер Двукратный призер Олимпийских игр Витольд Креер.
Известно, что деятель спорта не дожил до своего 88-го дня рождения. Коллеги по цеху выразили соболезнования родственникам умершего. Дата и место похорон Креера на данный момент не сообщается, передает РИА Новости.
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