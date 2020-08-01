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Спорт

Умер двукратный призер Олимпийских игр Витольд Креер

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Отечественный спорт потерпел потерю. Уточняется, что умер Двукратный призер Олимпийских игр Витольд Креер.

Известно, что деятель спорта не дожил до своего 88-го дня рождения. Коллеги по цеху выразили соболезнования родственникам умершего. Дата и место похорон Креера на данный момент не сообщается, передает РИА Новости.

Автор: 1 августа 2020, 17:22 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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