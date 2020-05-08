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Три сотрудника клуба "Милан" заразились коронавирусом

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У трех сотрудников итальянского футбольного клуба "Милан" обнаружили коронавирус. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем аккаунте в "Твиттере". Имена заболевших не раскрываются.

Ранее стало известно, что COVID-19 подхватили футболист и два сотрудника бразильской команды "Гремио". Всех заразившихся отправили на карантин, передает RT.

Автор: 8 мая 2020, 11:53 Источник: Twitter ✓ Надежный источник

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