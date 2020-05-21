Пропавший без вести спортсмен найден мертвым

Тело американского рестлера Шада Гаспарда обнаружили на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Об этом сообщили в полиции.
Спортсмен пропал без вести 17 мая, после того как пошел купаться с сыном. По словам очевидцев, рестлера унесло волной в океан. Его наследника удалось спасти.
Как сообщает RT, дебют Шада Гаспарда в рестлинге состоялся в 2003 году. Спортсмен приобрел известность благодаря участию в боях, организованных компанией World Wrestling Entertainment.
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