Футболиста "Челси" задержали за нарушение режима самоизоляции

Полузащитник футбольного клуба "Челси" Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией в минувшее воскресенье, 17 мая. Спортсмена обвиняют в нарушении режима самоизоляции.
Как передает RT, футболист познакомился в социальных сетях с моделью и пригласил ее к себе домой. На следующий день девушка вызвала медиков в пентхаус спортсмена.
В результате модель доставили в больницу. Отмечается, что в марте Каллум Хадсон-Одои переболел коронавирусом и должен был соблюдать режим самоизоляции.
Популярные темы форума
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Он кавказец, а я русская
Как заболевают шизофренией?
Жениться на женщине с детьми?
Куда делись интересные авторы?
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Почему завидуют даже близкие?