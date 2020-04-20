В "Локомотиве" объявили о смерти молодого футболиста

Умер защитник ФК "Казанка" Иннокентий Самохвалов. Спортсмену было всего 22 года.
О ЧП сообщили в московском "Локомотиве". Трагедия случилась прямо во время тренировки, пишет "Царьград".
Умер защитник ФК "Казанка" Иннокентий Самохвалов. Спортсмену было всего 22 года.
О ЧП сообщили в московском "Локомотиве". Трагедия случилась прямо во время тренировки, пишет "Царьград".
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