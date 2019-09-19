Освобожденного из тюрьмы Александра Кокорина мигом отправили в клинику

Как оказалось, 19 сентября спортсмен прошел полное медицинское обследование в одной из петербургских клиник. Это необходимо для продолжения его футбольной карьеры.
На данный момент специалисты изучают и оценивают результаты. На днях они вынесут заключение о текущем состоянии здоровья Кокорина.
На основании данных врачей для нападающего будет составлена тренировочная программа на первое время. Лишь после этого Александр сможет вернуться к спорту. По предварительным данным, в расположение клуба он вернется до конца недели.
Накануне стало известно, что Кокорин подписал новый контракт с ФК "Зенит", так как срок предыдущего истек за время его пребывания в колонии. Согласно условиям соглашения, зарплата футболиста составит 800 тысяч евро в год, сообщает "Вечерняя Москва". Контракт будет действителен до конца текущего сезона.
Популярные темы форума
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Дочки ....матери