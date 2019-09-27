Стало известно о тренировках освободившегося Кокорина

В СМИ появилась информация о тренировках освободившегося из тюрьмы Александра Кокорина. По словам его тренера, футболист продолжает заниматься индивидуально, пишет газета "Петербургский дневник".
Нападающий может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно. Оно откроется 22 января 2020 года. Кокорин провел 92 матча в составе "Зенита". Забил в них 34 мяча.
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