Стало известно об отъезде Кокорина из России

Футболист Александр Кокорин хочет разорвать контракт с петербургским "Зенитом". Спортсмен планирует перейти в европейский клуб, сообщает издание "Известия".
Представитель Кокорина отказался комментировать эту информацию. "Пусть лучше "Зенит" что-то скажет. Я и так уже много всего говорю", – заявил Кирилл Логинов.
Напомним, в сентябре прошлого года игрок команды "Зенит" вышел на свободу по УДО. Александр Кокорин отбывал наказание вместе с Павлом Мамаевым за две драки в Москве в октябре 2018 года, сообщает spbdnevnik.ru.
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