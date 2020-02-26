Сын Роналду выложил в Сети "голое" фото с отцом и в одночасье стал звездой

Сын Криштиану Роналду стал звездой "Инстаграм". Мальчик завел аккаунт в популярной социальной сети и уже успел произвести фурор совместным снимком с отцом.

Криштиану Роналду – младший сделал первые публикации в "Инстаграм" 25 февраля. Эти кадры сразу оказались в рекомендациях соцсети. За сутки девятилетний мальчик привлек миллион подписчиков. Его видео посмотрели более трех миллионов человек, а количество лайков на фото превысило 500 тысяч.

Мини-Криштиану Роналду (именно такой ник взял себе мальчик) стал настоящей звездой. Теперь футболист может смело зарабатывать на аккаунте сына, делая рекламные интеграции.

Первый семейный снимок, который появился в инстаграм-аккаунте восходящей звезды, сделан в ванной комнате. На фото видно, как Криштиану Роналду с сыновьями и еще двумя сорванцами поместились в небольшом джакузи.

Подписчики мальчика отреагировали на публикацию восторженными смайлами. Комментарии, состоящие из слов, найти непросто. Вероятно, увидев снимок, поклонники лишились дара речи.

Стоит отметить, что получить миллион подписчиков Роналду-младшему было довольно легко. На аккаунт его отца подписаны более 205 миллионов человек.