Сын Роналду выложил в Сети "голое" фото с отцом и в одночасье стал звездой

Криштиану Роналду – младший сделал первые публикации в "Инстаграм" 25 февраля. Эти кадры сразу оказались в рекомендациях соцсети. За сутки девятилетний мальчик привлек миллион подписчиков. Его видео посмотрели более трех миллионов человек, а количество лайков на фото превысило 500 тысяч.
Мини-Криштиану Роналду (именно такой ник взял себе мальчик) стал настоящей звездой. Теперь футболист может смело зарабатывать на аккаунте сына, делая рекламные интеграции.
Первый семейный снимок, который появился в инстаграм-аккаунте восходящей звезды, сделан в ванной комнате. На фото видно, как Криштиану Роналду с сыновьями и еще двумя сорванцами поместились в небольшом джакузи.
Подписчики мальчика отреагировали на публикацию восторженными смайлами. Комментарии, состоящие из слов, найти непросто. Вероятно, увидев снимок, поклонники лишились дара речи.
Стоит отметить, что получить миллион подписчиков Роналду-младшему было довольно легко. На аккаунт его отца подписаны более 205 миллионов человек.
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