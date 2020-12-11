"Я не исключение": Хоркина заговорила о финансовых трудностях вслед за артистами

О "чудовищном положении" знаменитостей первым заговорил Иосиф Пригожин. Продюсер считает, что государство должно помогать не только обычным гражданам, но представителям шоу-бизнеса, которые остались без работы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Похожее заявление делал Валерий Меладзе. Певец призывал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу, чтобы народ заметил, что индустрия очень пострадала в этом году. Многие артисты не поддержали идею исполнителя хита "Вопреки", отметив, что в таком случае праздничные дни будут не просто скучными, а печальными.
Отказаться от съемок в "Голубом огоньке на Шаболовке" не смогла и Светлана Хоркина. Она уже поделилась в "Инстаграм" несколькими кадрами, сделанными в павильоне "Мосфильма". Гимнастка тоже считает, что зрителям нужно поднимать настроение.
Стоит отметить, что некоторые знаменитости снимаются в новогодних шоу в этом году бесплатно. Получила ли Хоркина гонорар за участие в "Голубом огоньке", неизвестно. Но в эфире НСН спортсменка дала понять, что вместе со всеми испытывает финансовые трудности.
"Я не исключение. Моя семья тоже перешла в режим экономии", – сказала гимнастка.
Стоит отметить, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, порядка 70% жителей России стали тратить меньше денег, теперь они экономят. Вместе с тем в стране во время пандемии коронавируса наблюдается рост цен на продукты, но власти пытаются не допускать резкого увеличения стоимости товаров к Новому году.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Если мужчина добрый
Его бывшая лучше меня
Вас содержит мужик или вы его?