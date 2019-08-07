"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Минувшим вечером, 6 августа, в ДТП погиб известный тренер Валерий Дербин. Спортсмен был не только другом Николая Валуева, но и его наставником. Страшная новость о кончине заслуженного тренера потрясла Валуева. Бывший спортсмен, а ныне политик, отметил, что для него и для всего спорта в целом это невосполнимая потеря.
"Он воспитал не одно поколение достойных спортсменов. В последние годы работал в легко-атлетической школе имени Алексеева. Его все очень любили – и дети, и взрослые. Он со многими работал. Жалко, что такие люди уходят. Сравнительно все-таки рано…", – сказал Валуев "Петербургскому дневнику". Известно, что Дербин обучал и его сына.
Николай Валуев охарактеризовал тренера как доброго человека, порядочного семьянина и мастера своего дела. Он признался, что встречался с Валерием Дербиным незадолго до его гибели: "Он десантник. 2 августа, в День ВДВ, мы с ним созванивались. Я его поздравлял", – пояснил бывший боксер "Комсомольской правде".
Смерть спортсмена также прокомментировал и член общественного совета Петроградского района Дмитрий Курдесов: "Мы часто пересекались с ним на детско-юношеских соревнованиях на призы Николая Валуева. Запомнил его жизнерадостным человеком, который никогда никого не бросал в беде".
Валерий Дербин ушел из жизни в возрасте 64 лет в результате автокатастрофы. Тренер потерял управление и врезался в припаркованную машину BMW, затем выехал на встречную полосу и протаранил еще два автомобиля KIA и Audi. Спортсмен погиб. По предварительным данным, у него был инфаркт.
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