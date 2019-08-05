Шторм в Севастополе унес жизнь чемпионки мира по кикбоксингу

4 августа в Севастополе погибли две спортсменки, имена которых пока не известны. По словам очевидцев, одна из девушек была действующей чемпионкой по кикбоксингу из Москвы, а ее подруга – вице-чемпионкой мира по кикбоксингу из Мурманска.
Несчастный случай произошел на территории яхт-клуба, где отдыхали девушки. В этот день было объявлено штормовое предупреждение, но спортсменки все-таки решили искупаться.
"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море, в волну. Вероятно, ее ударило о пирс. Вторая девушка бросилась ее спасать", – цитирует Владимира Беспалого телеканал "360".
Он пояснил, что купаться в этом месте запрещено. Клуб не имеет специально обученных работников, способных помочь в подобных ситуациях. Тела девушек до сих пор не подняты на сушу: погодные условия не позволяют отправиться на поиски.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к правоохранительным органам. Они должны провести расследование и оценить действия сотрудников яхт-клуба.
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