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Спорт

Молодая фаворитка объяснила побег от Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменка Полина Шелепень объяснила, почему решила уйти от российского тренера. Воспоминаниями о работе с Этери Тутберидзе девушка поделилась в недавнем интервью.
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Полина Шелепень тренировалась под руководством российского специалиста на протяжении многих лет. Когда девушка подросла, стала показывать непростой характер. Между ученицей и тренером регулярно происходили конфликты, иногда фигуристка даже могла уйти с тренировки.

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"Я сейчас это все объясняю своим переходным возрастом. В 16-17 лет и дома кажется, что все к тебе несправедливо придираются. Ты думаешь: "Вы все неправы, а я молодец. Просто отстаньте!" У нас были конфликтные ситуации, и я как вспыльчивый человек могла иногда уйти с тренировки", – пояснила Шелепень. 

Она поехала с Этери Тутберидзе на сбор в Новогорск и окончательно поняла, что хочет уйти от наставницы. Полина не знала, как сказать о своем решении, поэтому просто собрала вещи и уехала с матерью домой. По словам молодой фигуристки, она не могла поступить по-другому. Спортсменка была привязана к тренеру, но частые споры омрачили их отношения.

"В какой-то момент я подумала, что не хочу больше ругаться. Никакого прогресса от этого нет все равно. Главной проблемой было то, что я очень любила своего тренера, и не могла представить, как я подойду к ней и скажу: До свидания!" Это было бы мучительно тяжело. Решила, что тут подойдет метод пластыря – просто сорвать, и все", – рассказала девушка в интервью каналу "Матч ТВ".

Теперь Шелепень тренирует юных фигуристов. Она призналась, что многие родители ее учеников считают Этери Тутберидзе строгим и жестоким специалистом, который никогда не поддерживает подопечных. С этим утверждением девушка не согласна. Она уверена: тренер вела себя строго по отношению к детям, потому что хотела, чтобы они стали лучшими. 

"Когда люди говорят, что Этери Георгиевна – строгий тренер, они представляют ее каким-то монстром. Я до сих пор слышу это от родителей своих учеников, кто знает, что я тренировалась у Тутберидзе. Они смотрят на меня так, будто я побывала в аду и вернулась живой. Но любой тренер на высоком уровне не будет все время гладить спортсмена по головке и просить не расстраиваться. В России таких тренеров точно нет", – заключила спортсменка.

Полина Шелепень – первая ученица Этери Тутберидзе, которая достигла высоких результатов на международных соревнованиях для юниоров. Она дважды принимала участие в Гран-при по фигурному катанию и завоевала две серебряные медали.  

Автор: Полина Крылова7 февраля 2019, 12:19

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